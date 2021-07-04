Представитель певицы МакSим удивлена словами священника

О состоянии певицы МакSим поступает противоречивая информация. Ранее о том, что Марина Максимова находится в сознании, рассказал ее личный духовник священнослужитель Лука. Он заявил, что больная приняла соборование, причастилась и даже может молиться.
«О Марине какие-то слухи в прессе ходят, что она без сознания. У нее есть сознание. Она сподобилась и на соборование, и святое причастие. И молится. Не буду сейчас уточнять, откуда это. Но это достоверно», - сказал святой отец.
Перед этим был как узнали журналисты, эпизод, когда сам Лука отказался проводить соборование поскольку его можно проводить, только если человек находится в сознании и понимает, что происходит.
Яна Богушевская, представитель певицы, сказала журналистам 5 Канала, что артистка из медикаментозной комы не пока выходила. Она еще раз повторила, что Марина находится в том же стабильно тяжелом состоянии.
Максимову госпитализировали в клинику 12 июня с двусторонней полисегментарной пневмонией тяжелой степени. Вскорости ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а затем к ЭКСО. Она находится в медикаментозной коме.
О том, что фортуна отвернулась от певицы Максим, в Сети судачат уже довольно давно, еще с того момента, когда она попала в аварию, и долго старалась избавиться от ее последствий. Сейчас же, в связи с тяжелой ситуацией со здоровьем исполнительницы, к этой теме вернулись и СМИ, и пользователи интернета.