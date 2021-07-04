Разин обрушился на обидчиков Бузовой

«Считаю недопустимой травлю Ольги Бузовой. Особенно это касается моих коллег по цеху. В частности, участников проекта «Дискотека «Союз». Ольга - открытый, очень порядочный, ранимый и честный человек. Когда-то у нас с ней тоже были небольшие перепалки, но, в любом случае, мы с ней работали, и я её знаю как очень порядочного, доброго человека»
«Позже я познакомился с её мамой Ириной Александровной - великолепной, прекрасной женщиной. Мы с ней провели целый вечер, много говорили обо всем».
«Прошу моих коллег, особенно по «Дискотеке «Союз», никогда не оскорблять Ольгу Бузову, иначе вы никогда больше не выйдете на сцену в составе моего проекта. Это касается моего давнего друга Вити Салтыкова и других коллег. Имейте ввиду, кто будет нападать на Бузову, в «Дискотеке «Союз» ноги вашей не будет никогда».