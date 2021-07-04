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Разин обрушился на обидчиков Бузовой

Ирина Лебедева
57 минут назад
В последнее время вокруг Ольги Бузовой вспыхивают один скандал за другим. На телеведущую обрушился буквально вал негатива. И, как часто бывает в подобных случаях, критика превращается в травлю и растет как снежный ком.
Разин обрушился на обидчиков Бузовой
Фото: InstagramInstagram
Андрей Разин резко высказался по поводу тех, кто принимает участие в очернении телеведущей. Он заявил, что подобная травля недопустима, и что коллеги, принимающие участие в этом хейте, никогда больше не будут работать в его проекте.
«Считаю недопустимой травлю Ольги Бузовой. Особенно это касается моих коллег по цеху. В частности, участников проекта «Дискотека «Союз». Ольга - открытый, очень порядочный, ранимый и честный человек. Когда-то у нас с ней тоже были небольшие перепалки, но, в любом случае, мы с ней работали, и я её знаю как очень порядочного, доброго человека»
Разин считает также, что у Бузовой очень хорошая семья, и ее мама – чудесная женщина.
«Позже я познакомился с её мамой Ириной Александровной - великолепной, прекрасной женщиной. Мы с ней провели целый вечер, много говорили обо всем».
Разин считает неприемлемым для себя сотрудничать с людьми, которые позволяют себе оскорбления в адрес ольги.
«Прошу моих коллег, особенно по «Дискотеке «Союз», никогда не оскорблять Ольгу Бузову, иначе вы никогда больше не выйдете на сцену в составе моего проекта. Это касается моего давнего друга Вити Салтыкова и других коллег. Имейте ввиду, кто будет нападать на Бузову, в «Дискотеке «Союз» ноги вашей не будет никогда».
Ольга Бузова – не первая знаменитость, которую МХАТ нанял для участия в своих постановках в качестве приглашенной звезды.
Шоу-бизнес,Дмитрий Певцов,Леонид Якубович,Евгений Водолазкин,Андрей Разин,
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