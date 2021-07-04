Хейтеры пишут Петросяну: «Прощай, Ваганыч»

Евгений Петросян уже переболел ковидом – примерно полгода назад. Положенное время прошло, и юморист принял решение сделать себе прививку от коронавируса.

Фото: Instagram Instagram

Действо это было запечатлено на видео. Петросян делает вид, что ему очень страшно. Медсестра колет ему в плечо вакцину, а артист демонстрирует изумление – как все легко и практически безболезненно прошло.

«Вообще ничего не чувствуется, кроме маленького укола», - говорит артист.

Подписчики поспорили о том, правильно ли поступил Евгений Ваганович, вколов себе вакцину. Не обошлось и без стеба.

«Прощай, Ваганыч!», - ядовито пошутил один из них.

Многие подхватили эту тему.

«Вакцина экспериментальная, а люди - подопытные мыши».

Другие, напротив, поддержали Петросяна, похвалив его разумность и предусмотрительность.

«Почему прощай? У меня родители в августе ревакцинацию делать уже будут, отцу 78, маме 70. И все отлично.»

Впрочем, было замечено и то, что помолодевший ранее артист несколько сдал и выглядит не совсем здоровым.