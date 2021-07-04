Хейтеры пишут Петросяну: «Прощай, Ваганыч»

Евгений Петросян
уже переболел ковидом – примерно полгода назад. Положенное время прошло, и юморист принял решение сделать себе прививку от коронавируса.
Действо это было запечатлено на видео. Петросян делает вид, что ему очень страшно. Медсестра колет ему в плечо вакцину, а артист демонстрирует изумление – как все легко и практически безболезненно прошло.
«Вообще ничего не чувствуется, кроме маленького укола», - говорит артист.
Подписчики поспорили о том, правильно ли поступил Евгений Ваганович, вколов себе вакцину. Не обошлось и без стеба.
«Прощай, Ваганыч!», - ядовито пошутил один из них.
Многие подхватили эту тему.
«Вакцина экспериментальная, а люди - подопытные мыши».
Другие, напротив, поддержали Петросяна, похвалив его разумность и предусмотрительность.
«Почему прощай? У меня родители в августе ревакцинацию делать уже будут, отцу 78, маме 70. И все отлично.»
Впрочем, было замечено и то, что помолодевший ранее артист несколько сдал и выглядит не совсем здоровым.
«Что тут сказать... Годы берут свое», «Неужели у вас постковидный синдром?»
В 2019 году Евгений Петросян развелся
со своей женой и коллегой Еленой Степаненко
и женился на молодой помощнице Татьяне Брухуновой. В 2020 году у Петросяна и Брухуновой родился сын Ваган.