"Это ложь": Менеджер МакSим о многомиллионном лечении певицы

Как утверждали СМИ, подробности о размещении певицы в больнице рассказали журналистам подсобные рабочие клиники. По их словам, двухнедельное размещение в VIP-палате, в которой лежит звезда, стоит миллион рублей.
«Знаем, что там лежит МакSим в плохом состоянии. Спрашиваем: "Коронавирус?" Говорят: "Может, и не коронавирус". А тогда что?» — рассказали они.
Ранее представительница певицы ответила на вопрос о том, есть ли улучшения в состоянии артистки. По ее словам, состояние певицы по-прежнему остается тяжелым, без улучшений.
О том, что артистку положили в больницу, сообщалось 16 июня. Позже МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. 30 июня стало известно, что MaкSим контактировала с носителем коронавируса.