"Это ложь": Менеджер МакSим о многомиллионном лечении певицы

Богушевская выложила статью, в заглавии которой было написано, что певица лежит в VIP-палате частной московской клиники.

Как утверждали СМИ, подробности о размещении певицы в больнице рассказали журналистам подсобные рабочие клиники. По их словам, двухнедельное размещение в VIP-палате, в которой лежит звезда, стоит миллион рублей.