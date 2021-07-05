В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Оскорбления, контроль и препараты: появились новые подробности жестокости отца Бритни Спирс

Eva.ruиещё 9
20 часов назад
Все новыми подробностями обрастает скандал вокруг опеки над Бритни Спирс. Недавно выяснилось, что в ночь перед выступлением в суде певица обращалась в «911», чтобы сообщить о жестокости отца и превышении полномочий опекуна. За судьбу Бритни Спирс переживают тысячи поклонников по всему миру, недавно поп-принцесса впервые выступила в суде по делу о прекращении опеки над ней отцом Джеймсом. Однако суд отклонил иск певицы. Однако теперь публика уверена, что Бритни живет в невыносимых условиях и находится на грани нервного срыва. Выяснилось, что в ночь перед выступлением в суде артистка позвонила в службу в «911», она рассказала о превышении полномочий опекуна. Бритни сообщила, что ее отец Джеймс доводил ее до нервного срыва: по словам певицы, после ее реабилитации в 2008 году отец упрекал ее в том, что она набрала лишний вес, оскорблял и угрожал. Он требовал, чтобы дочь вернулась в форму за пару месяцев и продолжила работать. Кроме того, Джеймс контролирует все социальные сети наследницы, она на протяжении недели шлет менеджерам фото и видео, а они выбирают те, на которых Бритни выглядит счастливой и сложно заподозрить, что ее заставляют принимать литий. Артистка считает, что отец специально подрывает ее психику, добиваясь эмоциональных всплесков и неадекватного поведения, чтобы продолжать контролировать все ее финансы.
Оскорбления, контроль и препараты: появились новые подробности жестокости отца Бритни Спирс
Фото: Eva.ruEva.ru
Шоу-бизнес,Бритни Спирс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители