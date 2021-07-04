Солнцев рассказал об отношениях Бузовой и Кадони

Бузова отписалась от Кадони в соцсетях, тот назвал это предательством. Ольга же размесила пост о «ножах, брошенных в спину».

Рустам рассказал, что Влад заискивал перед Бузовой, поскольку звездой и известной персоной была именно она. А Ольга вела себя при этом достаточно высокомерно.

Казалось бы, кто-то, а звезда шоу-бизнеса Ольга Бузова должна просто купаться в заботе, внимании и дружбе. Однако не все так просто. Как оказалось, поклонников-то у Ольги немало. Но ей важно, чтобы ее ценили не за известность, не за связи и заработки, а за человеческие качества.