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Солнцев рассказал об отношениях Бузовой и Кадони

Ирина Лебедева
1 час назад
Ольга Бузова почти ежедневно попадает в тот или иной скандал. Теперь в сети обсуждают ее конфликт с Владом Кадони, экс-коллегой по знаменитой телестройке.
Солнцев рассказал об отношениях Бузовой и Кадони
Фото: InstagramInstagram
Бузова отписалась от Кадони в соцсетях, тот назвал это предательством. Ольга же размесила пост о «ножах, брошенных в спину».
Казалось бы, что такое ужасное могло случиться между друзьями?
Но еще один экс-участник «Дома-2», Рустам Солнцев, который хорошо знает и Бузову и Кадони, объяснил, что никакой дружбы на самом деле и не было.
Рустам рассказал, что Влад заискивал перед Бузовой, поскольку звездой и известной персоной была именно она. А Ольга вела себя при этом достаточно высокомерно.
«Дружить и годами вылизывать ей причинное место — разные вещи. У Влада всегда была вторая-третья ролишка в „Доме-2“, так и в „дружбе“ тоже, про которую он говорит. Там вообще отношения не на равных были. Без слез не взглянешь. Я понимаю, с Владиком можно, как с подружкой, потрещать. Ну и что? У нее этих подружек целый жбан. Куда их девать? Солить что ли?» - приводит его слова 5 Канал.
Казалось бы, кто-то, а звезда шоу-бизнеса Ольга Бузова должна просто купаться в заботе, внимании и дружбе. Однако не все так просто. Как оказалось, поклонников-то у Ольги немало. Но ей важно, чтобы ее ценили не за известность, не за связи и заработки, а за человеческие качества.
На YouTube-канале Армана Давлетярова поющая телеведущая рассказала, что порой очень страдает от одиночества. Спасается только работой.
Шоу-бизнес,Влад Кадони,Арман Давлетяров,Рустам Солнцев,Ольга Бузова,
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