Солнцев рассказал об отношениях Бузовой и Кадони

Ольга Бузова
почти ежедневно попадает в тот или иной скандал. Теперь в сети обсуждают ее конфликт с Владом Кадони
, экс-коллегой по знаменитой телестройке.
Бузова отписалась от Кадони в соцсетях, тот назвал это предательством. Ольга же размесила пост о «ножах, брошенных в спину».
Казалось бы, что такое ужасное могло случиться между друзьями?
Но еще один экс-участник «Дома-2», Рустам Солнцев
, который хорошо знает и Бузову и Кадони, объяснил, что никакой дружбы на самом деле и не было.
Рустам рассказал, что Влад заискивал перед Бузовой, поскольку звездой и известной персоной была именно она. А Ольга вела себя при этом достаточно высокомерно.
«Дружить и годами вылизывать ей причинное место — разные вещи. У Влада всегда была вторая-третья ролишка в „Доме-2“, так и в „дружбе“ тоже, про которую он говорит. Там вообще отношения не на равных были. Без слез не взглянешь. Я понимаю, с Владиком можно, как с подружкой, потрещать. Ну и что? У нее этих подружек целый жбан. Куда их девать? Солить что ли?» - приводит его слова 5 Канал.
Казалось бы, кто-то, а звезда шоу-бизнеса Ольга Бузова должна просто купаться в заботе, внимании и дружбе. Однако не все так просто. Как оказалось, поклонников-то у Ольги немало. Но ей важно, чтобы ее ценили не за известность, не за связи и заработки, а за человеческие качества.