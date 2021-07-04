«Однажды врач-косметолог вкачал мне литр гиалуронки, и я стала бурятской женщиной. Два месяца я не могла смотреть на свое отражение, ненавидела свое лицо. Как алкоголичка, избитая своим сожителем».
«Я бурятка! И горжусь этим! Прежде чем оскорблять, посмотрите на себя в зеркало», «Вы, оказывается, националистка зачем так оскорбляете бурят».
«Дорогие Бурятские женщины. Мне очень неприятно от того, что не подумав, я оскорбила вас и причинила вам боль своей фразой, брошенной в эфире телеканала Домашний.
Я прошу у вас прощения за свою непозволительную фразу!
Несмотря на то, что я правда не вкладывала в нее тот смысл, который многие увидели, я не имела права таким образом высказываться!
Я получила хороший урок, который научит меня впредь тщательней следить за тем, что я говорю, не только в эфире, но и в жизни!
Простите, что ляпнула глупость не подумав, позволила дурацкой и оскорбительной фразе, которую я произнесла бессознательно, причинить боль, людям, принадлежащим к Удивительной и Уникальной Нации с глубокой историей и с лицами, отличными от европейских, но от этого не менее Прекрасными!
Простите меня, Бурятские женщины, девушки, девочки», - покаялась теледива.
«Человек извинился публично, что не каждый может признавать ошибки. Это уже достойно уважения! Некоторые люди вообще не способны признавать вину и приносить извинения», - пишут фолловеры.