Асмус сильно травмирована: порваны четыре связки на ноге

Недавно Кристина Асмус шокировала поклонников фотографией с загипсованной ногой. Сначала многие даже решили, что это всего лишь некая роль из фильма. Но потом стало понятно, что актриса действительно получила травму.

Фото: Instagram Instagram

Специально для тех, кто беспокоится об ее состоянии, Асмус подробно рассказала, что все-таки случилось. Звезда отвлеклась и упала с лестницы, причем крайне неудачно. Можно было отделаться парой синяков, но сгоряча Кристина сделала несколько шагов на подвернутой ноге.

«У меня, к сожалению, действительно гипс. Я упала с лестницы дома, когда уже выходила. Я открыла на лестнице телефон, чтобы посмотреть, приехало ли такси. Я очень сильно подвернула ногу, всем весом на нее упала. И самое главное, что на этой подвернутой ноге я сделала несколько шагов, и хруст был такой сильный, мне казалось, что хрустнул весь организм, - рассказала звезда.

Кристине особенно обидно, что она ухитрилась совершить ошибку, от которой не раз предостерегала собственную дочь – уткнулась в телефон, шагая по ступенькам. Актриса обратилась к своим подписчикам с просьбой обратить внимание на случившееся с ней и никогда самим не отвлекаться в опасных местах.

Поскольку травма серьезная – у Асмус порваны четыре связки на ноге, восстанавливаться ей предстоит достаточно долго.

Фолловеры сочувствуют актрисе и желают ей скорейшего выздоровления.

«Кто-то умеет хардкорно проводить лето. Лучей здоровья!»

В июне прошлого года Кристина Асмус объявила о разводе с мужем – шоуменом Гариком Харламовым . Они поженились в 2013 году, через год у них родилась дочь Настя.

По информации СМИ, у Харламова появилась новая возлюбленная – актриса Катерина Ковальчук, с которой он познакомился на съемках фильма «Гусар».

Пара официально не подтверждала свои отношения, однако Харламова и Ковальчук регулярно видят вместе.