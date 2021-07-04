Асмус сильно травмирована: порваны четыре связки на ноге

Недавно Кристина Асмус
шокировала поклонников фотографией с загипсованной ногой. Сначала многие даже решили, что это всего лишь некая роль из фильма. Но потом стало понятно, что актриса действительно получила травму.
Специально для тех, кто беспокоится об ее состоянии, Асмус подробно рассказала, что все-таки случилось. Звезда отвлеклась и упала с лестницы, причем крайне неудачно. Можно было отделаться парой синяков, но сгоряча Кристина сделала несколько шагов на подвернутой ноге.
«У меня, к сожалению, действительно гипс. Я упала с лестницы дома, когда уже выходила. Я открыла на лестнице телефон, чтобы посмотреть, приехало ли такси. Я очень сильно подвернула ногу, всем весом на нее упала. И самое главное, что на этой подвернутой ноге я сделала несколько шагов, и хруст был такой сильный, мне казалось, что хрустнул весь организм, - рассказала звезда.
Кристине особенно обидно, что она ухитрилась совершить ошибку, от которой не раз предостерегала собственную дочь – уткнулась в телефон, шагая по ступенькам. Актриса обратилась к своим подписчикам с просьбой обратить внимание на случившееся с ней и никогда самим не отвлекаться в опасных местах.
Поскольку травма серьезная – у Асмус порваны четыре связки на ноге, восстанавливаться ей предстоит достаточно долго.
Фолловеры сочувствуют актрисе и желают ей скорейшего выздоровления.
«Кто-то умеет хардкорно проводить лето. Лучей здоровья!»
В июне прошлого года Кристина Асмус объявила
о разводе с мужем – шоуменом Гариком Харламовым
. Они поженились в 2013 году, через год у них родилась дочь Настя.
По информации СМИ, у Харламова появилась новая возлюбленная – актриса Катерина Ковальчук, с которой он познакомился на съемках фильма «Гусар».
Пара официально не подтверждала свои отношения, однако Харламова и Ковальчук регулярно видят вместе.
В конце мая они отдыхали в Сочи вместе с участниками группы Little Big Ильей Прусикиным и Софьей Таюрской.