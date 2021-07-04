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Асмус сильно травмирована: порваны четыре связки на ноге

Ирина Лебедева
1 час назад
Недавно Кристина Асмус шокировала поклонников фотографией с загипсованной ногой. Сначала многие даже решили, что это всего лишь некая роль из фильма. Но потом стало понятно, что актриса действительно получила травму.
Асмус сильно травмирована: порваны четыре связки на ноге
Фото: InstagramInstagram
Специально для тех, кто беспокоится об ее состоянии, Асмус подробно рассказала, что все-таки случилось. Звезда отвлеклась и упала с лестницы, причем крайне неудачно. Можно было отделаться парой синяков, но сгоряча Кристина сделала несколько шагов на подвернутой ноге.
«У меня, к сожалению, действительно гипс. Я упала с лестницы дома, когда уже выходила. Я открыла на лестнице телефон, чтобы посмотреть, приехало ли такси. Я очень сильно подвернула ногу, всем весом на нее упала. И самое главное, что на этой подвернутой ноге я сделала несколько шагов, и хруст был такой сильный, мне казалось, что хрустнул весь организм, - рассказала звезда.
Кристине особенно обидно, что она ухитрилась совершить ошибку, от которой не раз предостерегала собственную дочь – уткнулась в телефон, шагая по ступенькам. Актриса обратилась к своим подписчикам с просьбой обратить внимание на случившееся с ней и никогда самим не отвлекаться в опасных местах.
Поскольку травма серьезная – у Асмус порваны четыре связки на ноге, восстанавливаться ей предстоит достаточно долго.
Фолловеры сочувствуют актрисе и желают ей скорейшего выздоровления.
«Кто-то умеет хардкорно проводить лето. Лучей здоровья!»
В июне прошлого года Кристина Асмус объявила о разводе с мужем – шоуменом Гариком Харламовым. Они поженились в 2013 году, через год у них родилась дочь Настя.
По информации СМИ, у Харламова появилась новая возлюбленная – актриса Катерина Ковальчук, с которой он познакомился на съемках фильма «Гусар».
Пара официально не подтверждала свои отношения, однако Харламова и Ковальчук регулярно видят вместе.
В конце мая они отдыхали в Сочи вместе с участниками группы Little Big Ильей Прусикиным и Софьей Таюрской.
Шоу-бизнес,Гарик Харламов,Кристина Асмус,
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