Макеева уверена, что против нее существует тайный заговор

«Есть один молодой человек, с которым Света переписывается. Этот мужчина в прошлом два с половиной года переписывался со мной, но мы так и не встретились. Потом вообще выяснилось, что он выдает себя за другого. Когда я соскочила с его крючка и стала жить реальной жизнью, он сказал, что уничтожит меня. Теперь он стал другом Светы. Мои родители даже писали на него заявление, он находится в международном розыске», - сообщила Макеева.
«Но на самом деле он просто пускает пыль в глаза. Нынешнему другу Светы, видимо, нравится, что через нее у него есть возможность задеть меня», - считает актриса.