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Макеева уверена, что против нее существует тайный заговор

Ирина Лебедева
32 минуты назад
Анастасия Макеева рассказала, что ей может грозить серьезная опасность. В свое время она, по ее словам, отвергла ухаживания некоего весьма обеспеченного человека, который из-за своих криминальных деяний находится в международном розыске. При этом с опасным поклонником актриса общалась только виртуально.
Макеева уверена, что против нее существует тайный заговор
Фото: InstagramInstagram
Макеева сделала вывод, что оскорбленный мужчина связался со Светланой Мальковой и ведет переписку от ее имени, желая уничтожить Анастасию. Этот вывод актриса сделала на основании того, что, по ее мнению, у бывшей супруги ее четвертого мужа нет особого ума и литературного дарования тем более. А ее посты явно написаны кем-то другим, - рассказывает СтарХит.
«Есть один молодой человек, с которым Света переписывается. Этот мужчина в прошлом два с половиной года переписывался со мной, но мы так и не встретились. Потом вообще выяснилось, что он выдает себя за другого. Когда я соскочила с его крючка и стала жить реальной жизнью, он сказал, что уничтожит меня. Теперь он стал другом Светы. Мои родители даже писали на него заявление, он находится в международном розыске», - сообщила Макеева.
Анастасия утверждает, что этот тщательно маскирующийся мужчина явно не беден, он может прислать в подарок дорогую сумку, билеты за рубеж, новый телефон. Но в реале он никогда не объявится.
«Но на самом деле он просто пускает пыль в глаза. Нынешнему другу Светы, видимо, нравится, что через нее у него есть возможность задеть меня», - считает актриса.
Анастасия Макеева в этом году вышла замуж за Романа Малькова. Они не просто поженились в ЗАГСе, но и обвенчались. Когда Макеева рассказала о новом возлюбленном, выяснилось, что он женат и воспитывает четверых детей. Роман развелся с женой Светланой лишь спустя два месяца после того, как их роман с Макеевой стал достоянием общественности.
При этом священник Феодорит (Сергей Сеньчуков).назвал венчание актрисы, которая вышла замуж в четвертый раз, грубым нарушением церковных правил.
Шоу-бизнес,Анастасия Макеева,StarHit,
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