"Дай умереть, как мне хочется": Ургант о последнем разговоре с Андреем Краско

Популярный актёр Андрей Краско скончался ровно 15 лет назад, 4 июля 2006 года, во время съёмок фильма «Ликвидация» в Одессе. Ему было только 48 лет. Для поклонников и многих коллег Краско его смерть стала неожиданностью.

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И только близкие были в курсе: актёр знал, что скоро уйдёт. Его друг Андрей Ургант , отец телеведущего Ивана Урганта , рассказал, что Краско предчувствовал свою смерть. Детали их последнего разговора Ургант раскрыл в интервью NEWS.ru.

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«Если Андрей понимал, что перед ним подлец, просто уходил»

— Андрей, не секрет, что вы с Краско дружили с юности, даже сыновей назвали одинаково. Потом Краско подружился с вашим сыном. И когда у Андрея были тяжёлые времена, вы помогали ему во всём: одалживали деньги, давали машину, чтобы он таксовал и тем самым мог заработать...

— Не припомню, чтобы я ему что-то давал, он всё делал сам. Я просто катался с ним по городу, чтобы он учился водить машину и больше ничего.

— Ответили, как настоящий брат. Иван Краско, отец Андрея, и сейчас называет вас своим сыном, а вашего сына Ивана — своим внуком. По словам Ивана Ивановича, ближе вас у Андрея никого не было.

— Так сложилось, что мы дружили ещё с детства, с театрального института на Моховой, в котором учились. Это любовь, взаимная симпатия, химическая зависимость, которая ни на чём не основывается.

Андрей был просто для меня родной человек по делам, по поступкам, по книжкам, которые мы читали, по времени, которое проводили вместе.

Это длилось долгие годы, в последнее время, перед его смертью — реже. Он был прекрасным, востребованным артистом. Андрей Краско, Павел Луспекаев , Миша Ефремов — больше я никого не хочу называть. Миша тоже человек трудной судьбы, со всем, что с ним случилось, он будет жить до конца дней, но он актёр Божьей милостью.

— Сын и отец Краско похожи внутреннее? Как вы считаете?

— Внешне похожи, но внутренне, конечно, они совершенно разные люди. Но то, что Андрей — сын Ивана Ивановича, чувствовалось. Они оба открыты, хлебосольны. Я всегда восхищался необыкновенным талантом Андрюши — и даже в большей степени человеческим, чем профессиональным. Он был удивительно совестливым человеком, по-настоящему Божьим. Не потому что он в церковь ходил каждый день, а потому что поступал так, как нам велел Иисус

Он любил людей, никогда никому не завидовал, не шёл в обход, а говорил прямо в глаза, никогда и ни у кого ничего не просил. Он принимал события так, как они складывались, в отличие от меня.

Я в жизни трусил иногда, кокетничал, придумывал себе какие-то отходные пути. А Андрей никогда этого не делал, он был прямой и настоящий. Уважаю его за это.

— Прямолинейность не мешала ему общаться с людьми?

— Нет, не мешала. Если он понимал, что перед ним подлец и приспособленец, нехороший человек, он просто уходил. Он никогда никого не наказывал, не боролся с этим человеком, никак ему не возражал. Он просто отходил в сторону. Это тоже мощная черта.

«Краско научил моего сына читать»

— Мы часто созваниваемся со второй женой Андрея, Мириам. Эта пара, расставшись, живя в разных странах больше 20 лет, не оформляла официальный развод. Как вы считаете, с кем из своих женщин Краско был счастлив?

— Это такой личный вопрос, на который сложно ответить. С Мириам мы очень дружили, она часто бывала в моём доме, в гостях у моей мамы Нины Николаевны ( Нина Ургант — Народная артистка РСФСР, известная по фильму «Белорусский вокзал». — NEWS.ru). И до сих пор у мамы есть маленькая доска, на которой шинкуют овощи, — ее Мириам разрисовала сама. Я сейчас боюсь ошибиться в чём-то, поскольку это было очень давно, но помню, что Мириам была очень близка с Андреем, по-настоящему.

Помимо всего прочего, она и мать его старшего ребёнка, которого зовут Ян Анджей — не без ссылки на моего сына. Потому что сначала родился мой Ваня, а потом у Мириам родился Ванечка. Его назвали и в честь Ивана Ивановича, и в честь моего сына.

Мы ходили с коляской по Моховой все вместе: Аркаша Коваль (Заслуженный артист РФ. — NEWS.ru), Андрюша Краско и я. И катали первого ребёнка, который родился в нашей компании: это был мой Ванечка. Мой сын Андрюшу обожал. О-бо-жал!

Ванечка был не просто сыночком для Андрея Ивановича, он был его настоящим другом. Андрюша учил моего сына читать книжки, правильно их выбирать. Он открыл Довлатова для моего сына — и для меня, кстати. Это один из наших любимых писателей, Довлатов — петербургский автор, человек необыкновенного юмора, судьбы и характера.

Андрей для Ивана был чуть ли не духовным наставником. Очень уважал мой сын Андрея Ивановича. Несмотря на разницу в возрасте, их связывала подлинная, настоящая дружба.

— Андрей, а ваш сын в кого больше пошёл?

— Ему повезло, у него очень хорошая актёрская генетика, он и в деда, он и в бабушку. В детстве я ему давал читать правильные книжки, слушать правильную музыку, на мой взгляд. Его природные способности наложились на его семью, образование. Он получил очень хорошую семейную и профессиональную школу. Только отпетый дурак не стал бы при таких условиях знаменитым артистом.

Ваня очень похож на свою маму (актриса Валерия Киселёва умерла в 2015 году. — NEWS.ru), я это вижу каждый раз, когда он появляется на экране или когда мы видимся. Ванина мама была совершенно гениальная женщина, удивительная мать. Мой сын назван Иваном именно в честь папы Леры. Она тоже очень дружила с Андреем и могла бы рассказать много приключений про нашу троицу — про Коваля, Краско и про меня. Но, к сожалению, Лерочки уже нет на свете. Это страшная потеря для нашей семьи, что Валерия Ивановна ушла так рано...

Лерочка, кстати, похоронена рядом с Андреем, на кладбище в Комарово. Я не приезжаю туда в день смерти Андрея, а бываю пятого или шестого числа, не люблю толпу и ажиотаж. Так что в ближайшие дни поеду к Андрюше и Лерочке на могилу отнесу цветы.

«Дай умереть, как я хочу»

— Какой была ваша последняя встреча с Андреем?

— В последний раз мы виделись на съёмках «Любовь-морковь», самого первого фильма. Мы снимались вместе и получали от этого огромное удовольствие. А потом я уезжал на несколько месяцев в Израиль, чтобы играть в спектакле. Я заметил, что Андрюша стал плохо выглядеть, предлагал поехать на лечение за границу. Уговаривал, как мог, сказал, что поеду вместе с ним для поддержки. Но он отказался.

Дай умереть, как мне хочется, — сказал мне Андрюша.

Я ответил ему, как Понтий Пилат. Сказал, что раз ты такое говоришь, то я умываю руки. Я ничего не мог сделать в той ситуации. К сожалению. Ни-че-го. И через две недели его не стало.

Это был его выбор, он решил так и остался легендой. Андрюша ушёл также рано, как Сергей Довлатов , в 48 лет. Мне уже 64 года. И я думаю: Господи, что же я-то так задержался? Но мне нравится жизнь. Я бы никогда не сказал, что мне пора на тот свет. А Андрей сказал.

Печальное известие я получил от сына, который мне позвонил и сказал: папа, держись. А папа выходил на сцену через пять минут... Я всё сразу понял, потому что знал: Андрею оставались считанные дни.

Папа, только, пожалуйста, не устраивай истерик, не приезжай. Ты потом не сделаешь визу, сорвёшь репетиции. Я схожу, попрощаюсь за нас двоих, — сказал мне Ваня.