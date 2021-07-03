Малькова попросила Макееву оставить ее в покое

Светлана Малькова обратилась к Анастасии Макеевой
с требованием оставить ее в покое и начать жить исключительно своей жизнью. Светлане надоели скандалы вокруг своей семьи. Поведение Анастасии напоминает, как минимум, преследование и желание извести бывшую супругу своего четвертого мужа, - рассказывает
5 Канал.
Связь, а теперь и семейная жизнь Макеевой и Малькова, а также их взаимоотношение со Светланой и детьми как начинались в формате злого шоу, так в этих рамках и остаются. Сначала любовный треугольник обсуждался во всех соцсетях и СМИ. Затем СМИ и публика переключились на свадебное действо и его детали и взаимоотношения Романа и детей, куда активно вмешалась Анастасия.
Сейчас старший сын Мальковых живет с отцом и мачехой. Своих детей у Анастасии за три предыдущих брака не случилось, зато теперь есть готовый, уже подросток. Как заявлял на ток-шоу Мальков-младший, ему гораздо лучше с мачехой, которая все разрешает и дает деньги. А родная мама его не понимает, поэтому она ему не нужна.
Сам Роман рассказывает, что тратит на детей кучу денег – тем не менее, деньги эти, как шутит Светлана, видимо, летят к ним «голубиной почтой», поскольку их никто неполучал. Более того, по словам Светланы, он будет судиться за уменьшение алиментов на младших и за взыскание с нее самой алиментов на старшего, который живет с ним.
Макеева же, судя по посту Мальковой, не дает ей покоя в соцсетях или личной переписке.
Анастасия Макеева в эфире телепередачи «Ты не поверишь!» на канале НТВ пожаловалась
на работу агентства, к которому он обращалась для организации собственного свадебного торжества в Крыму. По ее словам, компания не выполнила своих обязательств и все время увеличивала смету. Первоначально речь шла о 1,5 млн «под ключ», потом сумма стала расти.
С позиции директора агентства ситуация выглядит несколько по-иному. Директор утверждает, что Анастасия изначально хотела провести все мероприятие «по бартеру». Фирму это не устраивало, но актрисе предложили самый экономный вариант. Некоторыми услугами агентства Макеева воспользовалась, а теперь решила предъявить счет.