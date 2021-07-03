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Представитель МакSим рассказала о ее состоянии после двух недель в коме

Газета.Ru
1 час назад
Состояние певицы МакSим (настоящее имя Марина Абросимова), две недели находящейся в искусственной коме, остается неизменным, сообщила ее пиар-менеджер Яна Богушевская в беседе с ТАСС.
Без изменений: менеджер МакSим рассказала о ее состоянии
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Врачи говорят: пока так же, без каких-либо значительных изменений», – рассказала представитель артистки.
По ее словам, врачи не проводили певице новых тестов на коронавирус, в настоящее время они сосредоточены на лечении.
Певица сообщила о госпитализации с пневмонией и отрицательным тестом на коронавирус 15 июня. Вакцинироваться от COVID-19 она не успела. 19 июня стало известно, что артистку ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Ранее Богушевская ответила на домыслы о том, от кого певица могла заразиться коронавирусом, назвав их неуместными.
Шоу-бизнес,ИТАР-ТАСС,
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