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Соседов объяснил, почему ушел из «Х-Фактора»

Ирина Лебедева
51 минуту назад
Музыкальный критик ранее заявил, что не будет принимать участие в белорусской версии шоу «Х-Фактор». Артисты, которые хотели попасть в его команду, а также поклонники Сергея были разочарованы. Некоторые даже связали его отказ с политическими событиями в Белоруссии.
Соседов объяснил, почему ушел из «Х-Фактора»
Фото: InstagramInstagram
В итоге Соседов принял решение публично объясниться и рассказал журналистам «Комсомольской правды» о причинах такого демарша. Он уверен, что организаторы шоу сильно давили бы на него в вопросах выборы репертуара и участников, а его состояние здоровья сейчас не позволяет биться за свои решения в полную силу.
«Зная себя как человека открытого и принципиального, я представляю, каких нервов и психологических затрат будет стоить мне участие в роли наставника и члена жюри в белорусском «Х-Факторе». Я не думаю, что мне будет многое там позволено. Мне не хватит здоровья и сил отстаивать там того или иного участника, исполняемый репертуар и свое мнение по бесконечно возникающим вопросам», - сообщил Соседов.
Он извинился перед своими почитателями, а также теми людьми, кто хотел с ним работать, и пожелал им «максимального успеха и психологического комфорта».
Кстати, от прошлых посещений Белоруссии у Сергея остались не лучшие впечатления.
«Мне достаточно вспомнить, как после фестивальных концертов в Летнем Амфитеатре Витебска я не раз с боем добивался самого обычного прохода в арт-кафе «Маэстро», когда я ну никому абсолютно не мог там помешать, даже если бы очень сильно захотел. И таких эпизодов было много. Везде охрана и везде все архистрого: туда не ходи, того не говори и так далее».
Сейчас много сил у Сергея Соседова отнимает борьба с управляющей компанией, к которой прикреплен его дом. Музыкальный критик возмущен тем, что деньги на капитальный ремонт он и его соседи исправно перечисляют каждый месяц, ремонт запланирован только через 15 лет, а здание разрушается день ото дня.
Шоу-бизнес,Сергей Соседов,Комсомольская правда,Беларусь,
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