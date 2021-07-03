Соседов объяснил, почему ушел из «Х-Фактора»

«Зная себя как человека открытого и принципиального, я представляю, каких нервов и психологических затрат будет стоить мне участие в роли наставника и члена жюри в белорусском «Х-Факторе». Я не думаю, что мне будет многое там позволено. Мне не хватит здоровья и сил отстаивать там того или иного участника, исполняемый репертуар и свое мнение по бесконечно возникающим вопросам», - сообщил Соседов.
«Мне достаточно вспомнить, как после фестивальных концертов в Летнем Амфитеатре Витебска я не раз с боем добивался самого обычного прохода в арт-кафе «Маэстро», когда я ну никому абсолютно не мог там помешать, даже если бы очень сильно захотел. И таких эпизодов было много. Везде охрана и везде все архистрого: туда не ходи, того не говори и так далее».