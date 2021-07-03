Фомин владеет квартирами в Москве, Крыму, и замком в Италии

Экс-солист группы Hi-Fi был гостем программы Леры Кудрявцевой
на телеканале НТВ. Там музыкант признался, что владеет большим пулом дорогой недвижимости в России
и за ее рубежами.
Так, у Фомина имеются две квартиры в столице. Также он купил апартаменты на черноморском побережье Крыма
. За 8 миллионов он стал обладателем видовой квартиры на самом верхнем этаже жилого комплекса под Севастополем
. Там из окна, по словам певца, можно любоваться чудесными морскими пейзажами.
Митя
оформил вид на жительство в Италии
, в этой стране у него тоже есть недвижимое имущество, которое он называет своим замком. В реальности это, конечно, не настоящий средневековый замок, а каменный дом с историей, утопающий в зелени.
Все свои покупки Фомин сделал на честно заработанные средства. Он – один из немногих исполнителей, чья сольная карьера после ухода их раскрученного коллектива стала успешной. Фомин около десяти лет был солистом популярного коллектива Hi-Fi, в 2008 году он ушел из группы и начал выступать самостоятельно.
Митя - лауреат премии «Золотой граммофон», «МУЗ-ТВ» и «RU.TV», а также фестиваля «Песня года», - сообщил
5 Канал.
Несколько лет назад Митя Фомин купил
старинный дом в Италии, в тихом месте на окраине Тосканы. Трехсотлетнее строение потребовало капитального ремонта. Певец заплатил большие деньги, чтобы привести его в жилое состояние.
В каменный остов вставили окна и двери, провели современные коммуникации. Получилось уютное жилье в тремя спальнями, гостиной, кухней, настоящим камином и колодцем во дворе, оформленное пополам с сестрой Мити, которая уже много лет живет в Италии.
Фомин очень часто ездил на свою дальнюю дачу. До тех пор, пока на мир не обрушилась пандемия коронавируса. Только недавно ему удалось вырваться за рубеж, и это при том, что у него есть вид на жительство в Италии.