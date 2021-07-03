Фомин владеет квартирами в Москве, Крыму, и замком в Италии

Экс-солист группы Hi-Fi был гостем программы Леры Кудрявцевой на телеканале НТВ. Там музыкант признался, что владеет большим пулом дорогой недвижимости в России и за ее рубежами.

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Так, у Фомина имеются две квартиры в столице. Также он купил апартаменты на черноморском побережье Крыма . За 8 миллионов он стал обладателем видовой квартиры на самом верхнем этаже жилого комплекса под Севастополем . Там из окна, по словам певца, можно любоваться чудесными морскими пейзажами.

Митя оформил вид на жительство в Италии , в этой стране у него тоже есть недвижимое имущество, которое он называет своим замком. В реальности это, конечно, не настоящий средневековый замок, а каменный дом с историей, утопающий в зелени.

Все свои покупки Фомин сделал на честно заработанные средства. Он – один из немногих исполнителей, чья сольная карьера после ухода их раскрученного коллектива стала успешной. Фомин около десяти лет был солистом популярного коллектива Hi-Fi, в 2008 году он ушел из группы и начал выступать самостоятельно.

Митя - лауреат премии «Золотой граммофон», «МУЗ-ТВ» и «RU.TV», а также фестиваля «Песня года», - сообщил 5 Канал.

Несколько лет назад Митя Фомин купил старинный дом в Италии, в тихом месте на окраине Тосканы. Трехсотлетнее строение потребовало капитального ремонта. Певец заплатил большие деньги, чтобы привести его в жилое состояние.

В каменный остов вставили окна и двери, провели современные коммуникации. Получилось уютное жилье в тремя спальнями, гостиной, кухней, настоящим камином и колодцем во дворе, оформленное пополам с сестрой Мити, которая уже много лет живет в Италии.