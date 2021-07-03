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Поцелуй актеров из фильма про "Человека-паука" попал на видео

Юрий Столбов
1 час назад
Коллег по франшизе киновселенной Marvel «Человек-паук» застали сегодня за поцелуем в машине.Уличные фотографы подловили Зендаю и Тома, когда они целовались в автомобиле.
Том Холланд играет человека-паука в рамках киновселенной Marvel с 2016 года. Впервые Том Холланд в роли Питера Паркера был представлен в фильме "Первый мститель:Противостояние".
Зендая появилась в фильме "Человек-паук:Возвращение домой" d2017 году. В продолжении фильма про человека-паука с заголовком "Вдали от дома" между героем Холланда и Зендаей был роман.
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