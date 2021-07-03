Поцелуй актеров из фильма про "Человека-паука" попал на видео

Том Холланд играет человека-паука в рамках киновселенной Marvel с 2016 года. Впервые Том Холланд в роли Питера Паркера был представлен в фильме "Первый мститель:Противостояние".

Зендая появилась в фильме "Человек-паук:Возвращение домой" d2017 году. В продолжении фильма про человека-паука с заголовком "Вдали от дома" между героем Холланда и Зендаей был роман.