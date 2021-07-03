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Решетова рассказала, что сменила религию

Ирина Лебедева
1 час назад
Анастасия Решетова, модель и телеведущая, в сторис инстаграма рассказала о том, что перешла в мусульманскую религию. Она утверждает, что пришла к этой мысли самостоятельно и уже несколько лет изучала Коран. Таким образом она ответила на слухи о том, что заинтересовалась исламом из-за ухажера, его исповедующего.
Решетова рассказала, что сменила религию
Фото: InstagramInstagram
«Я не стала мусульманкой из-за мужчины. Человек сам должен прийти к такому решению, а не при помощи кого-то извне. Как по мне, решение не может быть искренним, если на него кто-то повлиял», - объяснила она.
Также Анастасия сообщила, что пересмотрела многие взгляды на жизнь и полностью отказалась от алкоголя.
Ранее экс-девушка Тимати и мать их общего сына Ратмира уже выкладывала в соцсети свои фотографии в закрытых мусульманских нарядах. И одновременно – вполне светские снимки в купальниках, открытых мини-платьях и в целом в секси-образе. Эту «двойную жизнь» фолловеры сразу заметили.
«Смешно, когда звезды надевают мусульманский наряд, когда на половине фото они голые. Не стыдно надевать такую одежду?», «Анастасия, когда же вы начнёте носить хиджаб?», «Настя ты же знаешь что по Исламу так нельзя», - пишут Решетовой комментаторы.
Подписчики не особенно верят в религиозность Анастасии.
«Вопрос задавали в сторис, типа думает она о том, чтоб покрыться, а она ответила, что из-за своей работы и проектов это пока невозможно», «Может быть она уже решила покинуть Ислам »
Тимати и Решетова начали встречаться в 2014 году, в октябре 2019-го у них родился сын, а осенью 2020 года пара распалась. У рэпера также есть еще и дочь от другой бывшей подруги, вице-мисс России 2012 года Алены Шишковой.
Шоу-бизнес,Анастасия Решетова,Тимати,
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