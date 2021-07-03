Решетова рассказала, что сменила религию

«Я не стала мусульманкой из-за мужчины. Человек сам должен прийти к такому решению, а не при помощи кого-то извне. Как по мне, решение не может быть искренним, если на него кто-то повлиял», - объяснила она.
«Смешно, когда звезды надевают мусульманский наряд, когда на половине фото они голые. Не стыдно надевать такую одежду?», «Анастасия, когда же вы начнёте носить хиджаб?», «Настя ты же знаешь что по Исламу так нельзя», - пишут Решетовой комментаторы.
«Вопрос задавали в сторис, типа думает она о том, чтоб покрыться, а она ответила, что из-за своей работы и проектов это пока невозможно», «Может быть она уже решила покинуть Ислам »