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Кожевникова выступила против принудительной вакцинации

Ирина Лебедева
28 минут назад
Мария Кожевникова, актриса и бывший парламентарий, обозначила свою позицию по вопросу вакцинации от коронавируса. Она написала в инстаграме, что лично себе прививку делать не будет, поскольку считает, что это слишком большой риск. Но при этом подчеркивает, что не выступает против вакцинации в целом.
Кожевникова выступила против принудительной вакцинации
Фото: InstagramInstagram
Каждый человек должен сделать свой выбор – ставить прививку от ковида себе или нет. Но принуждать всех идти и делать укол-нельзя. И, если в стране все-таки прививки сделают обязательными, Мария «первая пойдет на митинг».
«Друзья вы заваливаете меня вопросами по вакцинации. Своё мнение говорила и писала много раз, и оно остается неизменным! Я была и буду против принудительной медицины. То есть, я не за и не против вакцины, я за выбор, который должен быть у каждого человека!!! Но безусловно этот выбор надо сделать очень ответственно и обдуманно», - заявила Кожевникова.
В микроблоге разгорелась дискуссия. Многие согласны с Марией. Выдвигают свои аргументы и противники такой точки зрения.
«А если ставят перед фактом, что от работы отстранят, без сохранения зп, а у тебя двое детей, которых нужно обеспечивать. Вот тебе и выбор», «Право выбора - это отлично! А как же обязанность не заражать других?! Почему люди, которые выбирают не прививаться ездят в транспорте, зачастую без масок, заболевают, заражают других людей?! Почему никто не кричит про их обязанности? Все так вцепились в свои права, что забыли про все остальное », «Мария, полностью Вас поддерживаю! Я не против вакцины, но считаю, что каждый должен решить сам для себя делать её или нет!».
Мария Кожевникова в 2011 году вступила в ряды «Молодой гвардии» и «Единой России». В том же году она стала депутатом Госдумы РФ шестого созыва, попав комитет по культуре. Политической деятельностью она занималась до октября 2016 года.
Сейчас, по признанию Марии, она создает собственную реальность. Продолжает сниматься в кино и активно занимается благотворительностью.
Шоу-бизнес,Мария Кожевникова,Единая Россия,Госдума,
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