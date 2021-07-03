Кожевникова выступила против принудительной вакцинации

«Друзья вы заваливаете меня вопросами по вакцинации. Своё мнение говорила и писала много раз, и оно остается неизменным! Я была и буду против принудительной медицины. То есть, я не за и не против вакцины, я за выбор, который должен быть у каждого человека!!! Но безусловно этот выбор надо сделать очень ответственно и обдуманно», - заявила Кожевникова.
«А если ставят перед фактом, что от работы отстранят, без сохранения зп, а у тебя двое детей, которых нужно обеспечивать. Вот тебе и выбор», «Право выбора - это отлично! А как же обязанность не заражать других?! Почему люди, которые выбирают не прививаться ездят в транспорте, зачастую без масок, заболевают, заражают других людей?! Почему никто не кричит про их обязанности? Все так вцепились в свои права, что забыли про все остальное », «Мария, полностью Вас поддерживаю! Я не против вакцины, но считаю, что каждый должен решить сам для себя делать её или нет!».