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Соседов оценил голого Моргенштерна: он не в моем вкусе

Ирина Лебедева
54 минуты назад
Сергей Соседов высказал свое мнение о Моргенштерне, недавно появившемся перед камерой голышом. Он считает, что рэпер неплохо выглядит, юн, симпатичен и похож на модель.
Соседов оценил голого Моргенштерна: он не в моем вкусе
Фото: ТАССТАСС
«Я в парнишке на снимках сразу и не признал Моргенштерна. В клипах он выглядит гораздо старше, а здесь прямо какой-то мальчик! На голых фото он больше похож на модель, которая демонстрирует талант татуировщика», - сообщил музыкальный критик «Собеседнику».
Музыкальный критик не видит ничего криминального в подобных фотографиях, считая их частью паблисити артиста. Алишер без одежды не кажется ему вульгарным. Но вот творчество скандального рэпера Соседову категорически не по душе.
« смотреть на него приятно: выглядит он эстетично, нет вульгарности. Он производит хорошее эстетическое впечатление. В отличие от того, что он поет, а если быть точным: изрыгает нечистоты. То, что он исполняет, это, к сожалению, испражнения. А здесь он меня удивил, я даже получил некоторое удовольствие, рассматривая его снимки».
Однако личного интереса Сергей, не скрывающий своей нетрадиционной ориентации, к Алишеру не проявил.
«Он не в моем вкусе. Я люблю знойных мужчин-брюнетов или же, наоборот, трепетных».
А вот по отношению к Ольге Бузовой Сергей Соседов более суров. Он искренне возмущен тем, что ее пригласили играть в МХАТ имени Горького. Музыкальный критик считает, что эта ситуация сопоставима, к примеру, с выступлением группы Pussy Riot в храме Христа Спасителя.
Шоу-бизнес,Сергей Соседов,Иисус Христос,
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