Соседов оценил голого Моргенштерна: он не в моем вкусе

«Я в парнишке на снимках сразу и не признал Моргенштерна. В клипах он выглядит гораздо старше, а здесь прямо какой-то мальчик! На голых фото он больше похож на модель, которая демонстрирует талант татуировщика», - сообщил музыкальный критик «Собеседнику».
« смотреть на него приятно: выглядит он эстетично, нет вульгарности. Он производит хорошее эстетическое впечатление. В отличие от того, что он поет, а если быть точным: изрыгает нечистоты. То, что он исполняет, это, к сожалению, испражнения. А здесь он меня удивил, я даже получил некоторое удовольствие, рассматривая его снимки».
«Он не в моем вкусе. Я люблю знойных мужчин-брюнетов или же, наоборот, трепетных».