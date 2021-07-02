Мария Шукшина поделилась историей о вакцинации

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В посте Столповская рассказывает историю своей пациентки-аллергика, которая не смогла получить отвод от прививки от коронавируса.

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Гомеопат сообщила, что работодатель обязал ее пациентку вакцинироваться, пригрозив увольнением. Женщина обратилась в частную клинику к терапевту для отвода от прививки из-за аллергии, однако терапевт отказал ей в медотводе, дав направление к аллергологу.

Аллерголог также отказал женщине, заявив, что для отвода ей придется заново обследоваться на все аллергии.

«И позавчера она вакцинировалась. Сразу после вакцинации она почувствовала судороги в ногах. А через несколько часов после прививки у неё начала подниматься температура. Когда она приехала домой, то у неё по всему телу (ноги, руки, живот) стали появляться большие красные жгучие пятна в местах укусов комаров, которые она получила накануне (лето на дворе, комары кусаются). Температура тела поднялась до 39,0С», - написала Столповская.

Пациентка пыталась вызвать скорую помощь, но медики ехать отказались, ограничившись рекомендациями принимать супрастин. К утру после неоднократного приема супрастина температура у женщины опустилась до 38,2 градусов, при этом пятна не уменьшились и сильно чесались.

«Я считаю, что это преступление и нарочное причинение вреда здоровью, когда врачи-терапевты, в обязанности которых входит давать медицинские отводы пациентам по показаниям, отказывают в них», - заявила гомеопат.

По ее информации, московским терапевтам запретили давать медицинские отводы от вакцинации, указав направлять пациентов за медотводами в пять клиник. По мнению Столповской, ее пациентка чудом не получила отека Квинке, но, учитывая судороги в ногах, в будущем ей может грозить синдром Гийона-Барре - неврологическое осложнение, приводящее к параличу.