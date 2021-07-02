В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

"Было стыдно за коллег": Мария Шукшина поделилась историей о вакцинации

Вероника Полынина
58 минут назад
Актриса Мария Шукшина поделилась в телеграм-канале публикацией «врача-гомеопата» Елены Столповской в Facebook.
Мария Шукшина поделилась историей о вакцинации
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В посте Столповская рассказывает историю своей пациентки-аллергика, которая не смогла получить отвод от прививки от коронавируса.
Видео дня
Гомеопат сообщила, что работодатель обязал ее пациентку вакцинироваться, пригрозив увольнением. Женщина обратилась в частную клинику к терапевту для отвода от прививки из-за аллергии, однако терапевт отказал ей в медотводе, дав направление к аллергологу.
Аллерголог также отказал женщине, заявив, что для отвода ей придется заново обследоваться на все аллергии.
«И позавчера она вакцинировалась. Сразу после вакцинации она почувствовала судороги в ногах. А через несколько часов после прививки у неё начала подниматься температура. Когда она приехала домой, то у неё по всему телу (ноги, руки, живот) стали появляться большие красные жгучие пятна в местах укусов комаров, которые она получила накануне (лето на дворе, комары кусаются). Температура тела поднялась до 39,0С», - написала Столповская.
Пациентка пыталась вызвать скорую помощь, но медики ехать отказались, ограничившись рекомендациями принимать супрастин. К утру после неоднократного приема супрастина температура у женщины опустилась до 38,2 градусов, при этом пятна не уменьшились и сильно чесались.
«Я считаю, что это преступление и нарочное причинение вреда здоровью, когда врачи-терапевты, в обязанности которых входит давать медицинские отводы пациентам по показаниям, отказывают в них», - заявила гомеопат.
По ее информации, московским терапевтам запретили давать медицинские отводы от вакцинации, указав направлять пациентов за медотводами в пять клиник. По мнению Столповской, ее пациентка чудом не получила отека Квинке, но, учитывая судороги в ногах, в будущем ей может грозить синдром Гийона-Барре - неврологическое осложнение, приводящее к параличу.
«Мне вчера было стыдно за коллег, которые, боясь начальства, не исполняют свой врачебный долг, не охраняют здоровье пациента, не берут ответственность на себя, а исполняют преступные приказы, подвергая угрозе здоровье и жизнь пациента», - заявила Елена Столповская, назвав запрет на медотводы преступлением.
Шоу-бизнес,Мария Шукшина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители