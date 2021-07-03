Анастасия Решетова: мужчина без денег мне не нужен

Известная российская модель и телеведущая Анастасия Решетова рассказала , как она относится к неравным бракам, в которых мужчина зарабатывает меньше своей супруги. Она подчеркнула, что никогда не выйдет замуж за возлюбленного, если у него не будет денег.

Фото: Instagram @volkonskaya.reshetova Instagram @volkonskaya.reshetova

В настоящее время Анастасия с успехом совмещает воспитание сына Ратмира от рэпера Тимати и карьеру на поприще моды. Решетова постоянно рассказывает подписчикам о своем ребенке и фотосессиях, но почти никогда не раскрывает тайны личной жизни.

Недавно модель решила ответить на вопросы своих фолловеров в Instagram. Один их них поинтересовался у девушки, смогла ли бы она связать свою жизнь с идеальным мужчиной, у которого был бы только единственный минус - отсутствие денег. Анастасия сразу заявила, что никогда бы не сделала этого.

По ее мнению, такие отношения выступают практически 90% гарантией того, что такой брак не продлится долго.

Вероятнее всего, эта позиция Анастасии обусловлена неудачными отношениями с Тимати, поскольку в период их романа он щедро дарил ей дорогостоящие вещи. Например, один из таких подарков - пикап стоимостью пять миллионов рублей.

А недавно Анастасия Решетова заявила, что столкнулась с очень непростым выбором, касающимся ее сына Ратмира от Тимати. Девушка пояснила, что ей нужно или отпустить сына в отпуск с его отцом, или самой отойти от дел и несколько недель отдохнуть с ребенком.