«Как гражданин я – никто»: Шепелев рассказал о сложностях вакцинации

Когда телеведущий пришел в платную клинику и показал белорусский паспорт, ему было отказано в прививке. Тогда он показал российский ВНЖ, после чего получил вакцину. При этом Дмитрий Шепелев отметил, что ему не предоставили возможность выбора препарата.