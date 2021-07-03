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«Как гражданин я – никто»: Дмитрий Шепелев рассказал о сложностях вакцинации

Елена Прошина
43 минуты назад
Телеведущий Дмитрий Шепелев столкнулся с множеством трудностей из-за введения в Москве новых правил о посещении общественных заведений по QR-кодам. Являясь гражданином Белоруссии, он был удивлен, когда захотел обратиться в частную медицинскую клинику для проведения вакцинации.
«Как гражданин я – никто»: Шепелев рассказал о сложностях вакцинации
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Когда телеведущий пришел в платную клинику и показал белорусский паспорт, ему было отказано в прививке. Тогда он показал российский ВНЖ, после чего получил вакцину. При этом Дмитрий Шепелев отметил, что ему не предоставили возможность выбора препарата.
«У меня не было выбора, какую вакцину поставить — доступен был только "Спутник", его и сделали. Далее — все как у всех. Вечером после укола чувство, что заболел. Утром — все хорошо», — пояснил он.
Но на этом мытарства телеведущего не завершились. Вакцинировавшийся Дмитрий Шепелев захотел получить QR-код для посещения общественных заведений российской столицы.
«На "Госуслугах" и в других приложениях я как гражданин Беларуси — никто: мой паспорт они ими не признается, не обнаруживается, не подтверждается. ОМС я потерял, есть только СНИЛC. Поэтому загрузить QR через приложения мне не удалось», — написал он в Instagram.
В результате, все завершилось благополучно. На помощь телеведущему пришли работники клиники, где он ставил вакцину. Они помогли загрузить его данные в ЕМИАС, и проблема с QR-кодом разрешилась.
Шоу-бизнес,Дмитрий Шепелев,Москва,Беларусь,
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