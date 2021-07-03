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"Ее уже хоронят": Бородину возмутили прогнозы о здоровье МакSим

Алиса Селезнёва
30 минут назад
Телеведущая Ксения Бородина в Instagram выразила возмущение высказыванием журналиста, который практически похоронил певицу МакSим.
"Ее уже хоронят": Бородину возмутили прогнозы о здоровье МакSим
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Певица Марина Абросимова, известная как МакSим, была госпитализирована 15 июня после концерта в Казани с температурой более 39 градусов, врачи выявили у нее пневмонию. Тест на коронавирусную инфекцию, сделанный певице, показал отрицательный результат. В момент госпитализации поражение легких МакSим составляло 40%, но ее состояние стремительно ухудшалось. По данным СМИ, сначала артистку было решено перевести на аппарат ИВЛ, а затем на ЭКМО.
В ходе программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» журналист Антон Красовский заявил, что выживаемость после аппарата ЭКМО составляет порядка 2% и выразил уверенность, что МакSим умрет.
Этот прогноз разозлил телеведущую Ксению Бородину, заявившую, что очень страшно жить в мире, где такое возможно.
«Как страшно жить, когда ты борешься за жизнь, а журналюги такого уровня тебя уже хоронят. Как люди без медицинского образования на ТВ делают такие прогнозы? Кто дал им на это право?» — возмутилась она.
Бородина призналась, что каждый день думает о МакSим и считает, что та очень сильная и должна справиться с болезнью.
«Из головы не выходит. Марина очень сильная. Я верю, что все будет хорошо. Надо молиться за нее», - подчеркнула телеведущая.
Шоу-бизнес,Антон Красовский,Андрей Малахов,Ксения Бородина,
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