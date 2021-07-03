"Ее уже хоронят": Бородину возмутили прогнозы о здоровье МакSим

Певица Марина Абросимова, известная как МакSим, была госпитализирована 15 июня после концерта в Казани с температурой более 39 градусов, врачи выявили у нее пневмонию. Тест на коронавирусную инфекцию, сделанный певице, показал отрицательный результат. В момент госпитализации поражение легких МакSим составляло 40%, но ее состояние стремительно ухудшалось. По данным СМИ, сначала артистку было решено перевести на аппарат ИВЛ, а затем на ЭКМО.