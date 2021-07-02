Театр заплатил Якубовичу меньше, чем Бузовой

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Ольга Бузова – не первая знаменитость, которую МХАТ нанял для участия в своих постановках в качестве приглашенной звезды.

Несмотря на то, что у Якубовича имеется звание народного артиста РФ, а также сценический опыт, его ставка оказалась ниже, чем у Бузовой.

Согласно договору, за пять спектаклей «Лавра» в одной из ведущих ролей Якубович заработал 550 тысяч рублей, то есть 110 тысяч рублей за каждый спектакль.

Ольга Бузова за один спектакль получила 117 022 рубля - на 7 тысяч больше, чем Якубович.

В свою очередь, народныБуй артист России Дмитрий Певцов за главную роль в «Лавре» заработал больше, чем Бузова. За пять спектаклей он получил 660 тысяч рублей, то есть 132 тысячи рублей за один спектакль.

Накануне стало известно, что народная артистка СССР Татьяна Доронина призвала президента России Владимира Путина повлиять на ситуацию во МХАТе имени Горького, худруком которого она являлась на протяжении 30 лет.