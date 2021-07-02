В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Звание не помогло: гонорар Якубовича оказался меньше, чем у Бузовой

Вероника Полынина
1 час назад
МХАТ имени Горького заплатил Ольге Бузовой больше, чем народному артисту России Леониду Якубовичу, выяснило РИА ФАН.
Театр заплатил Якубовичу меньше, чем Бузовой
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ольга Бузова – не первая знаменитость, которую МХАТ нанял для участия в своих постановках в качестве приглашенной звезды.
Так, на сцене МХАТа в спектакле «Лавр» по одноименному роману Евгения Водолазкина появлялись Леонид Якубович и Дмитрий Певцов.
Несмотря на то, что у Якубовича имеется звание народного артиста РФ, а также сценический опыт, его ставка оказалась ниже, чем у Бузовой.
Согласно договору, за пять спектаклей «Лавра» в одной из ведущих ролей Якубович заработал 550 тысяч рублей, то есть 110 тысяч рублей за каждый спектакль.
Ольга Бузова за один спектакль получила 117 022 рубля - на 7 тысяч больше, чем Якубович.
В свою очередь, народныБуй артист России Дмитрий Певцов за главную роль в «Лавре» заработал больше, чем Бузова. За пять спектаклей он получил 660 тысяч рублей, то есть 132 тысячи рублей за один спектакль.
Накануне стало известно, что народная артистка СССР Татьяна Доронина призвала президента России Владимира Путина повлиять на ситуацию во МХАТе имени Горького, худруком которого она являлась на протяжении 30 лет.
Доронина написала письмо Владимиру Путину с просьбой «срочно изгнать торгашей» из МХАТа. В своем обращении Доронина назвала нынешнего худрука театра Эдуарда Боякова «непрофессиональным и бездарным» и призвала сменить руководство МХАТа. В противном случае, предупредила народная артистка, «все поглотит хулиганский, извращенный, пошлый развлекательный эстрадно-цирковой балаган».
Шоу-бизнес,Эдуард Бояков,Дмитрий Певцов,Леонид Якубович,Татьяна Доронина,Евгений Водолазкин,Владимир Путин,РИА ФАН,Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители