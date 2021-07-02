Опекавшая Бритни Спирс финансовая компания отказалась от контроля над певицей

Финансовая компания Bessemer Trust, долгие годы числившаяся одним из опекунов поп-певицы Бритни Спирс , отказалась от опеки над звездой после её показаний в суде.

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Представители фирмы заявили, что считали согласие на заботу об исполнительнице и её поместье добровольным со стороны подопечной, не подозревая, что артистка воспринимает это как насилие.

Так Bessemer Trust отреагировала на скандал и общественное движение «Освободите Бритни», развернувшиеся на фоне попытки Бритни Спирс добиться снятия опеки со стороны её отца.

Поп-звезда в течение многих лет находится под контролем Джеймса Спирса по решению суда, признавшего исполнительницу недееспособной и психически неустойчивой в 2008 году. Тогда она попала в психиатрическую больницу из-за проблем с алкоголем и наркотиками.

Последние 13 лет Бритни Спирс продолжала выпускать альбомы и выступать с концертами, зарабатывая миллионы долларов, которыми управлял её отец.

В ноябре 2020 года судья Бренда Пенни согласилась включить в число её опекунов частную Bessemer Trust.

В финансовой компании подчеркнули, что опекали Бритни Спирс, считая, что делают это с её согласия. Однако 23 июня певица опровергла это своими показаниями в суде. В частности, Спирс рассказала, что её принуждают работать, принимать литий, а также запрещают беременеть. Она попросила прекратить опеку и вернуть ей возможность управлять собственной жизнью самостоятельно.

В Bessemer Trust заявили, что уважают пожелания своей клиентки, поэтому руководство компании решило разорвать договор со Спирс.

Между тем верховный суд Лос-Анджелеса отказал в удовлетворении просьбы о снятии опеки над Бритни Спирс, поданной её адвокатом Сэмуэлем Ингэмом. Он требовал лишить отца певицы статуса её единственного опекуна, заявив, что он злоупотребляет своей властью над жизнью дочери, держа под жёстким контролем все финансовые потоки и свободу действий.