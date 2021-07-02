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Против Анжелики Агурбаш возбудили уголовное дело

Вероника Полынина
14 минут назад
Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении заслуженной артистки республики, певицы Анжелики Агурбаш. Об этом она рассказала в видеообращении в Instagram.
Против Анжелики Агурбаш возбудили уголовное дело
Фото: InstagramInstagram
По словам Агурбаш, уголовное дело возбуждено по двум статьям - разжигание розни (часть 3 статьи 130 УК Беларуси) и оскорбление президента страны (часть 2 статьи 368 УК Беларуси).
Первая статья предусматривает до двенадцати лет лишения свобода, а вторая — до трех.
Певица также сообщила, что прокуратура объявила ее в розыск и потребовала ее «экстрадиции, ареста и передачи в СИЗО 1».
Агурбаш призвала все оппозиционные силы объединиться, чтобы добиться проведения конституционного референдума.
«Пришло время заявить о начале формирования Организационного Комитета по созданию инициативной группы по проведению в декабре — январе конституционного референдума!
Список оргкомитета открыт» - заявила Агурбаш.
Белорусская певица Анжелика Агурбаш открыто выступает против президента республики Александра Лукашенко и применения насилия к протестующим в Беларуси. С августа 2020 года она несколько раз участвовала в акциях солидарности возле посольства Беларуси в Москве.
Шоу-бизнес,Анжелика Агурбаш,Александр Лукашенко,ФСИН,Генпрокуратура РФ,Беларусь,
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