Против Анжелики Агурбаш возбудили уголовное дело

Генеральная прокуратура Беларуси
возбудила уголовное дело в отношении заслуженной артистки республики, певицы Анжелики Агурбаш
. Об этом она рассказала
в видеообращении в Instagram.
По словам Агурбаш, уголовное дело возбуждено по двум статьям - разжигание розни (часть 3 статьи 130 УК Беларуси) и оскорбление президента страны (часть 2 статьи 368 УК Беларуси).
Первая статья предусматривает до двенадцати лет лишения свобода, а вторая — до трех.
Певица также сообщила, что прокуратура
объявила ее в розыск и потребовала ее «экстрадиции, ареста и передачи в СИЗО
1».
Агурбаш призвала все оппозиционные силы объединиться, чтобы добиться проведения конституционного референдума.
«Пришло время заявить о начале формирования Организационного Комитета по созданию инициативной группы по проведению в декабре — январе конституционного референдума!
Список оргкомитета открыт» - заявила Агурбаш.
Белорусская певица Анжелика Агурбаш открыто выступает против президента республики Александра Лукашенко
и применения насилия к протестующим в Беларуси. С августа 2020 года она несколько раз участвовала в акциях солидарности возле посольства Беларуси в Москве.