Против Анжелики Агурбаш возбудили уголовное дело

По словам Агурбаш, уголовное дело возбуждено по двум статьям - разжигание розни (часть 3 статьи 130 УК Беларуси) и оскорбление президента страны (часть 2 статьи 368 УК Беларуси).

Первая статья предусматривает до двенадцати лет лишения свобода, а вторая — до трех.