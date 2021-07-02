В короне и с градусником: Гуф намекнул на заражение COVID

Рэпер Гуф
(Алексей Долматов) намекнул, что заболел коронавирусом. 41-летний артист разместил
в сторис Instagram эмодзи с изображением человечка в короне и градусником во рту.
Еще накануне Долматов публиковал фотографии из поездки в Узбекистан
.
В июне поклонники Гуфа следили за стремительными изменениями в личной жизни музыканта.
21 июня телеведущая и блогер Айза Долматова
заявила о воссоединении с бывшим мужем Гуфом спустя восемь лет после расставания. Айза отметила, что Гуф – ее судьба, и он «достоин самого лучшего – ее».
На следующий день сестра музыканта Ольга Долматова опубликовала в сторис фото брата, обнимающего другую женщину – Юлию Королеву
. Айза не выдержала этого, заявила, что Гуф ее обманул, а также опубликовала переписку с рэпером, в которой он обещал, что его девушка завтра же уедет из его дома.
После чего Айза обратилась к сестре бывшего мужа, заявив, что семья Гуфа погрязла в «гнили, грязи и самообмане».
Еще через день Гуф попросил прощения у своей бывшей жены и призвал ее вернуться.
«Айз, прости. Вернись, пожалуйста», - написал музыкант в соцсетях, на что поклонники предположили, что рэпер просто «троллит» свою бывшую жену.
Тем временем, конфликт между Айзой и Ольгой Долматовыми продолжал разгораться. В ответ на обвинения Айзы сестра Гуфа заявила, что экс-супруге музыканта нужна медицинская помощь, поскольку она все время врет и плачет.
«Еще одно слово в мою сторону и жди службу опеки и полицию в свой дом!» — пригрозила Ольге Айза.