В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

На концерте Билана в Санкт-Петербурге нашли нарушения антиковидных мер

Газета.Ruиещё 2
15 минут назад
На состоявшемся 1 июля в Санкт-Петербурге концерте поп-исполнителя Димы Билана выявлены нарушения антиковидных мер - масочного режима и социального дистанцирования. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение комитета по культуре Санкт-Петербурга.
На концерте Билана в Петербурге нашли нарушения антиковидных мер
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"В ходе контрольных мероприятий, которые прошли 1 июля 2021 года в отношении ООО "Руф проект", выявлены нарушения по соблюдению масочного режима у зрителей, социальному дистанцированию", - уведомил комитет.
В адрес организаторов фестиваля направлено обращение о необходимости дополнительных мер по минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции. После этого площадка вновь сможет работать.
Ранее на выступление Димы Билана пожаловался лидер группы "Ногу свело!" Макс Покровский. Он рассказал, что из-за нарушений был отменен его концерт на той площадке. Позже продюсер Билана Яна Рудковская заявила, что нарушений антиковидных мер на концерте артиста не было.
Шоу-бизнес,Макс Покровский,Дима Билан,Яна Рудковская,Санкт-Петербург,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители