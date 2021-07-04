Бритни Спирс звонила в 911 в ночь перед судом

Американская певица Бритни Спирс звонила в службу спасения 911 накануне слушаний в суде по делу об опекунстве ее отца. Об этом сообщает New Yorker со ссылкой на источник.

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Как стало известно изданию, в своем обращении 39-летняя артистка заявила о себе как о жертве жестокого обращения опекунов. После того, как о звонке узнали члены ее команды, это вызвало у них беспокойство и они начали между собой "отчаянно переписываться".

"Они беспокоились, что Спирс может сказать на следующий день, и они обсудили, как подготовиться в случае, если она выйдет из-под контроля", - сообщается в статье журнала.

Бритни Спирс находится под опекой своего отца Джейми Спирса с 2008 года. Решение об опеке было принято после того, как певица попала в психиатрическую больницу из-за проблем с алкоголем и наркотиками.

23 июня Бритни Спирс выступила на заседании Верховного суда округа Лос-Анджелес по видеосвязи с призывом прекратить опекунство ее отца Джеймса Спирса над ней.

Певица рассказала суду, что подвергалась многочисленным психиатрическим осмотрам и лечению и что отец травмировал ее своим контролем. По словам артистки, родитель наказывал ее за отказ выполнять его требования, из-за чего она чувствовала себя "порабощенной".

В своих показаниях Спирс также пожаловалась на невозможность реализовывать собственные желания, например сделать перерыв в работе, выйти замуж или снова родить ребенка, поскольку эти решения остаются за опекуном. 1 июля суд отказал Бритни Спирс в прекращении опеки со стороны родного отца, сообщили американские СМИ.

На каком основании было принято это решение, остается неизвестным.