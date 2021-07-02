Солист группы «Ногу свело» Максим Покровский обвинил певца Диму Билана в отмене своего концерта в Санкт-Петербурге. Рок-исполнитель записал эмоциональное видео, в котором он обратился к коллеге и заявил, что тот пренебрег действующими ограничительными мерами во время своего выступления в Roof Place. Из-за этого на площадке были отменены все другие мероприятия.
О том, что концерт группы «Ногу свело», который должен был состояться сегодня вечером, отменяется компания Roof Fest сообщила на своей странице во «ВКонтакте». Причиной этому послужил отзыв согласования из Комитета по культуре, уточнил организатор.