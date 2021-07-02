Помощница МакSим сообщила новости о состоянии артистки

Состояние певицы МакSим (настоящее имя - Марина Абросимова), как и ранее, стабильно тяжелое, без улучшений, без улучшений. Об этом РИА Новости рассказала представитель артистки

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Ранее появилась информация, что певица подключена к аппарату искусственной вентиляции легких и находится в искусственной коме. При этом тесты на коронавирусную инфекцию у нее показали отрицательный результат.

"Пока так же", - ответила представитель МакSим в ответ на вопрос информагентства о том, наблюдаются ли улучшения в состоянии артистки.

Тем временеи в соцсети TikTok фанаты исполнительницы запустили видеофлешмоб в поддержку своего кумира в борьбе за жизнь.

Под хештэгом #МакSимЖиви блогеры размещают каверы на композиции артистки, нарезку ее прошлых выступлений или клипов.

Как отмечают участники флешмоба, творчество МакSим объединило сразу несколько поколений, поскольку треки певицы слушали как в 2000-е, так и в 2010-е.

Напомним, МакSим госпитализировали в конце июня сразу после выступления в Казани, перед которым у нее уже поднялась высокая температура. Но так как тесты показывали отсутствие коронавирусной инфекции, артистка решила продолжить работу. Впоследствии ее самочувствие стало резко ухудшаться, медики решили ее госпитализировать.