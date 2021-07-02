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Помощница МакSим сообщила новости о состоянии артистки

Анна Безрукова
59 минут назад
Состояние певицы МакSим (настоящее имя - Марина Абросимова), как и ранее, стабильно тяжелое, без улучшений, без улучшений. Об этом РИА Новости рассказала представитель артистки.
Помощница МакSим сообщила новости о состоянии артистки
Фото: ТАССТАСС
Ранее появилась информация, что певица подключена к аппарату искусственной вентиляции легких и находится в искусственной коме. При этом тесты на коронавирусную инфекцию у нее показали отрицательный результат.
"Пока так же", - ответила представитель МакSим в ответ на вопрос информагентства о том, наблюдаются ли улучшения в состоянии артистки.
Тем временеи в соцсети TikTok фанаты исполнительницы запустили видеофлешмоб в поддержку своего кумира в борьбе за жизнь.
Под хештэгом #МакSимЖиви блогеры размещают каверы на композиции артистки, нарезку ее прошлых выступлений или клипов.
Как отмечают участники флешмоба, творчество МакSим объединило сразу несколько поколений, поскольку треки певицы слушали как в 2000-е, так и в 2010-е.
Напомним, МакSим госпитализировали в конце июня сразу после выступления в Казани, перед которым у нее уже поднялась высокая температура. Но так как тесты показывали отсутствие коронавирусной инфекции, артистка решила продолжить работу. Впоследствии ее самочувствие стало резко ухудшаться, медики решили ее госпитализировать.
Также недавно PR-менеджер МакSим, - Яна Богушевская дала комментарий по распространившимся в СМИ сообщениям о том, что налоговая инспекция якобы заблокировала счета певицы. Ранее в ряде средств массовой информации отмечалось, что МакSим не подавала в установленные сроки в контролирующие инстанции налоговую декларацию, в связи с чем все транзакции по ее счетам временно были приостановлены.
Шоу-бизнес,Федеральная налоговая служба,РИА Новости,
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