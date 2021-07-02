«Это ложь»: помощница МакSим о блокировке счетов певицы

PR-менеджер известной певицы Марины Абросимовой, выступающей под псевдонимом МакSим, - Яна Богушевская дала комментарий по появившимся в СМИ сообщениям о том, что налоговая якобы заблокировала счета находящейся в коме певицы. Публикация об этом появилась в ее Instagram-сторис.

Фото: ТАСС ТАСС

"Это ложь. Прежде чем сообщать такое, следует обратиться к официальным представителям артиста, а не к левым источникам", —заявила Богушевская.

Напомним, новости по поводу госпитализации МакSим распространились в СМИ 16 июня. Певица в соцсетях написала о своем плохом самочувствии и отметила, что тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Медикам позже пришлось ввести артистку в искусственную кому, также ее подключили к аппарату искуссственной вентиляции легких (ИВЛ).

Также Богушевская накануне, 1 июля рассказала о текущем самочувствии певицы. Состояние МакSим, как она отметила, пока никак не изменилось.

Кроме этого, помощница певицы постаралась успокоить встревоженных поклонников артистки. Она пояснила, что ИВЛ – «не приговор, а метод лечения». И добавила, что врачи настроены оптимистично, певица молодая и крепкая, осложнений возникнуть не должно.