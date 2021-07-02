Жена рассказала о состоянии Мамонова

Петр Мамонов – актер и музыкант, основатель рок-группы «Звуки Му». 1 июля стало известно о его в Коммунарку с диагнозом COVID-19. По словам Ольги Мамоновой, ее муж попал в больницу на пятые сутки после появления первых симптомов. Сначала у него поднялась температура, а затем начались проблемы с дыханием.