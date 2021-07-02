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Состояние крайне тяжелое: Жена подтвердила подключение Мамонова к ИВЛ

Алиса Селезнёва
1 час назад
Госпитализированный с коронавирусом актер и музыкант Петр Мамонов подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом ТАСС заявила его жена Ольга Мамонова.
Жена рассказала о состоянии Мамонова
Фото: ТАССТАСС
Петр Мамонов – актер и музыкант, основатель рок-группы «Звуки Му». 1 июля стало известно о его в Коммунарку с диагнозом COVID-19. По словам Ольги Мамоновой, ее муж попал в больницу на пятые сутки после появления первых симптомов. Сначала у него поднялась температура, а затем начались проблемы с дыханием.
«На сегодняшний день, утром, в 9 часов, его состояние оценивается [врачами] как крайне тяжелое. Вчера вечером был подключен к ИВЛ», - пояснила Мамонова.
Издание Life сообщало, что правое легкое Мамонова поражено на 60%, левое — на 70%. При этом артист страдает от ишемической болезни сердца и ранее перенес инсульт. Известно, что в 25-летнем возрасте Петр Мамонов пережил клиническую смерть, он находился в коме 40 дней.
Вспышка нового коронавируса началась в конце 2019 года в Китае. Уже к марту 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии. По последним данным в мире выявлено более 182 миллиона заболевших, от коронавируса и связанных с ним осложнений скончалось более 3,9 млн человек.
Шоу-бизнес,Ольга Мамонова,Петр Мамонов,ВОЗ,ИТАР-ТАСС,
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