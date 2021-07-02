Врач-пульмонолог назвал главную ошибку МакSим при лечении

Напомним, певица МакSим 15 июня отправилась
в больницу. Она почувствовала себя плохо за несколько дней до этого, а 13 июня сдала отрицательный тест на коронавирус. В медицинском учреждении певице поставили диагноз «пневмония с поражением 40 процентов легких». Через некоторое время ей стало хуже — МакSим подключили
к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. Информацией о состоянии певицы 24 июня поделился
ее пиар-менеджер. 25 июня артистка еще находилась
в состоянии медикаментозного сна, будучи подключенной к аппарату ИВЛ. Прогнозов относительно выхода исполнительницы из этого состояния не было, рассказала представительница МакSим Яна Богушевская.