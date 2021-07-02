Врач-пульмонолог назвал главную ошибку МакSим при лечении

Он отметил, что заболеть такой пневмонией легко — она возникает как осложнение после обычной простуды или передается от человека к человеку. Но певица после первых симптомов болезни не стала отменять гастрольный тур, а только активнее продолжила выступать. Именно это и привело к таким тяжелым последствиям, уверен Пурясев.