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Ален Делон поделился впечатлениями от встречи с Путиным

Деловая газета "Взгляд"иещё 3
52 минуты назад
Французский актер Ален Делон в интервью международному франкоязычному телеканалу «ТВ-5» сообщил, что встречался с президентом России Владимиром Путиным и считает деятельность российского лидера на высшем государственном посту успешной.
Ален Делон поделился впечатлениями от встречи с Путиным
Фото: ReutersReuters
«Мне довелось встречаться с Владимиром Путиным. Он очень способный человек. Весьма непросто управлять такой огромной страной столько лет, а он это делает», – приводит слова Делона ТАСС.
«Не знаю, как он добивается этого, но понимаю, что это весьма непросто», – сказал артист, добавив, что не боится критики, которую могут вызвать такие слова у его недоброжелателей.
Напомним, в 2019 году Делон был удостоен почетной «Золотой пальмовой ветви» 72-го Каннского кинофестиваля «за выдающуюся карьеру в кинематографе».
Шоу-бизнес,Политика,Ален Делон,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,
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