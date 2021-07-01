43-летняя Толкалина показала фото в стиле ню

«Данный фотографический материал может спровоцировать сильнейший выброс негатива через осуждение с использованием грубых и глупых слов. При первых симптомах рекомендовано перетерпеть позыв, не писать сразу слово «зачем», зажмуриться и быстро мотать ленту дальше правым пальцем, если вы правша. Левым, если левша. в противном случае все узнают, что вы хотите так же, только не можете Всем остальным - пытайтесь, пытайтесь повторить!!!! Лето! горячими пятками по горячей земле. иначе зачем еще ездить в деревню», - написала актриса.
«Текст под фото огонь! Да, на такое фото можно решиться только с такой фигурой», «Напомнило Таис Афинскую, которая ложилась на свежевспаханную землю, чтобы взять от неё силу, энергию... Очень мощно и красиво», «Красота неземная », «Божественно!!! И этим все сказано. Красота не может быть пошлой!!! И негатива нет!», «Богиня полей», «Ню очень красиво!», «Красивая и позитивная женщина всегда дарит только положительные эмоции», - написали восхищенные пользователи.