Семенович раскрыла причину ухода из группы «Блестящие»

Анна Семенович была солисткой коллектива «Блестящие» четыре года, но в какой-то момент она поняла, что сильно устала. По ее словам, ей расхотелось постоянно выходить на сцену, а ее здоровье ухудшилось.
Семенович призналась, что они с девочками работали буквально на износ, у них было по девять концертов в день. В итоге из-за сложного рабочего графика ее организм дал сбой – она заболела коклюшем в тяжелой форме.
В результате для нее каждый выход на сцену стал кошмаров. Певица не выдержала и решила уйти из группы, пишет Дни.ру.
Ранее сообщалось, что на съемках свадебного клипа Семенович подрались журналисты.