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Нагиев показал мускулы и обратился к таксидермистам

Елена Прошина
1 час назад
Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев опубликовал в Instagram свою фотографию, сделанную на пляже, и заявил, что его телом могут заинтересоваться таксидермисты.
Нагиев показал мускулы и обратился к таксидермистам
Фото: InstagramInstagram
«Неплохо получился. Кажется, что просто случайность, но нет - я получил благословение», - написал он (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
Нагиев опубликовал номер банковской карты для людей, которые «хотят и дальше любоваться такой красотой». Он отметил, что ему «безумно стыдно» и посоветовал таксидермистам занимать место в очереди.
Многие подписчики актера сделали ему комплименты, но некоторые его раскритиковали.
«Какой же Вы красавец, Дмитрий», - написала в комментариях @di.108.

«Слишком живот втянул, ну зачем?» - отметил @rousi45.

«Дмитрий, обращайтесь. Поможем сохранить Ваш трофей. Даже несмотря на то что он в кадр не попал)», - заявил @sergey_mizikov.
Ранее Нагиев опубликовал снимки, на которых он был запечатлен со спущенными штанами. Под одной из фотографий он написал, что «бесконечно можно смотреть на три вещи»: текущую воду, горящий огонь и на него без штанов.
Позже Нагиев удалил снимки, но признался, что реакция пользователей ему понравилась.
«И поругали и похвалили. Так сказать, метод кнута и пряника. А нам мазохистам-сладкоежкам, это только нравится», - написал актер.
Шоу-бизнес,Дмитрий Нагиев,
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