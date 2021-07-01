«Жалости нет ни капли»: фанаты осудили Алису Казьмину

«Думала, что она вызовет сочувствие, но нет - только омерзение», «Выздоровления и восстановления Алисе, но жалости нет ни капли. Видно по ней, что несмотря ни на что, она не кается», «Она купалась в роскоши, в деньгах. Заграница, любовь - все к ее ногам. А теперь это закончилось, болезнь и одиночество наступили. Вот по ЭТОМУ она плачет», - отметили пользователи.
«Ну что ж вы постоянно давите на жалость? На те алименты, что вы получаете от своих бывших мужей, можно купить приличную квартиру», «Вы же алименты получаете от двух мужей, не хватает этих денег, чтобы снять жилье?» - возмутились они.