«Жалости нет ни капли»: фанаты осудили Алису Казьмину

Также они осудили Алису Казьмину за то, что она пытается оставить себе имущество, которое ей не принадлежит, и посоветовали ей иди работать и разумно распорядиться алиментами, которые платят на детей двое ее бывших мужей.

Речь идет о коттедже, расположенном в поселке Коломяги недалеко от Санкт-Петербурга. Аршавин начал строить дом, уже будучи в браке с Казьминой. Пара обсуждала планировку, выбирала интерьеры. Однако впоследствии футболист оформил особняк на свою маму Татьяну Аршавину. Когда у супругов встал вопрос о разводе, мать футболиста попросила невестку освободить принадлежащий ей дом. Казьмина отказалась, она уверена, что после развода дом должен остаться ей и их общей с Аршавиным дочери.