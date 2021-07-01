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«Жалости нет ни капли»: интернет - пользователи обрушились на Алису Казьмину

Алиса Селезнёва
1 час назад
Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина пришла на программу Бориса Корчевникова «Судьба человека» и пожаловалась на свою болезнь, отношения с бывшим мужем и его матерью. Однако пользователи YouTuba вместо сочувствия подвергли ее резкой критике.
«Жалости нет ни капли»: фанаты осудили Алису Казьмину
Фото: InstagramInstagram
Казьмина и Аршавин поженились в 2016 году, а в 2018-м развелись. В январе 2021-го Казьмина рассказала, что врачи диагностировали у нее редкую болезнь - аутоиммунный некроз, с которой до сих пор никто не знает, как бороться. Казьмина неоднократно заявляла, что в ее болезни виновата мать бывшего мужа Татьяна Аршавина, которая якобы навела на нее порчу.
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Посмотрев программу с участием Алисы Казьминой, в которой она пожаловалась на свою судьбу, интернет - пользователи напомнили бывшей жене футболиста, что она разрушила его отношения с Юлией Барановской и оставила без отца троих детей.
«Думала, что она вызовет сочувствие, но нет - только омерзение», «Выздоровления и восстановления Алисе, но жалости нет ни капли. Видно по ней, что несмотря ни на что, она не кается», «Она купалась в роскоши, в деньгах. Заграница, любовь - все к ее ногам. А теперь это закончилось, болезнь и одиночество наступили. Вот по ЭТОМУ она плачет», - отметили пользователи.
Также они осудили Алису Казьмину за то, что она пытается оставить себе имущество, которое ей не принадлежит, и посоветовали ей иди работать и разумно распорядиться алиментами, которые платят на детей двое ее бывших мужей.
«Ну что ж вы постоянно давите на жалость? На те алименты, что вы получаете от своих бывших мужей, можно купить приличную квартиру», «Вы же алименты получаете от двух мужей, не хватает этих денег, чтобы снять жилье?» - возмутились они.
Городской суд Санкт-Петербурга ранее отказался удовлетворить апелляцию Алисы Казьминой на решение Приморского районного суда по иску матери Андрея Аршавина.
Речь идет о коттедже, расположенном в поселке Коломяги недалеко от Санкт-Петербурга. Аршавин начал строить дом, уже будучи в браке с Казьминой. Пара обсуждала планировку, выбирала интерьеры. Однако впоследствии футболист оформил особняк на свою маму Татьяну Аршавину. Когда у супругов встал вопрос о разводе, мать футболиста попросила невестку освободить принадлежащий ей дом. Казьмина отказалась, она уверена, что после развода дом должен остаться ей и их общей с Аршавиным дочери.
Шоу-бизнес,Татьяна Аршавина,Алиса Казьмина,Юлия Барановская,Андрей Аршавин,Борис Корчевников,
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