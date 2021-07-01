В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

ФНС заблокировала счета МакSим

Вероника Полынина
1 час назад
Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета певицы МакSим (Марины Максимовой), которая сейчас находится в реанимации с двухсторонней пневмонией.
ФНС заблокировала счета МакSим
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Как выяснила «Комсомольская правда», ФНС еще в мае заблокировала счета певицы из-за того, что она не предоставила в контролирующие органы налоговую декларацию.
Кроме того, в 2020 году у МакSим возникли проблемы с Федеральной службой судебных приставов (ФССП). Ее «Школа искусств» попала в черный список ведомства за неуплату страховых взносов. Через несколько месяцев исполнительное производство было закрыто из-за невозможности найти должника – некоторые данные фирмы были записаны неверно.
ФНС едва не ликвидировала фирму, но МакSим успела вовремя исправить данные. 10 июня певица торжественно перезапустила «Школу искусств» после трех лет простоя и приглашала всех желающих заняться вокалом, танцами, игрой на музыкальных инструментах и т.д.
МакSим госпитализировали 15 июня после концерта в Казани с температурой более 39 градусов, врачи выявили у певицы пневмонию. Тест на коронавирусную инфекцию показал отрицательный результат. В момент госпитализации поражение легких певицы составляло 40%, но ее состояние стремительно ухудшалось, поэтому было решено перевести ее на аппарат ИВЛ, а затем на ЭКМО.
По информации СМИ, у МакSим поражено более 80% легких, она находится в медикаментозной коме в крайне тяжелом состоянии.
Шоу-бизнес,Марина Максимова,Федеральная налоговая служба,Комсомольская правда,
20
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители