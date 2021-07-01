ФНС заблокировала счета МакSим

Как выяснила «Комсомольская правда», ФНС еще в мае заблокировала счета певицы из-за того, что она не предоставила в контролирующие органы налоговую декларацию.

Кроме того, в 2020 году у МакSим возникли проблемы с Федеральной службой судебных приставов (ФССП). Ее «Школа искусств» попала в черный список ведомства за неуплату страховых взносов. Через несколько месяцев исполнительное производство было закрыто из-за невозможности найти должника – некоторые данные фирмы были записаны неверно.

ФНС едва не ликвидировала фирму, но МакSим успела вовремя исправить данные. 10 июня певица торжественно перезапустила «Школу искусств» после трех лет простоя и приглашала всех желающих заняться вокалом, танцами, игрой на музыкальных инструментах и т.д.

МакSим госпитализировали 15 июня после концерта в Казани с температурой более 39 градусов, врачи выявили у певицы пневмонию. Тест на коронавирусную инфекцию показал отрицательный результат. В момент госпитализации поражение легких певицы составляло 40%, но ее состояние стремительно ухудшалось, поэтому было решено перевести ее на аппарат ИВЛ, а затем на ЭКМО.