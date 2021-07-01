На актрису Ксенофонтову подал в суд бывший муж

Рыжих и Ксенофонтова уже судились — в 2016 году ее обвинили в мошенничестве, умышленном нападении и нанесении побоев Александру Рыжих. Спустя год, после выхода закона о декриминализации домашнего насилия, суд удовлетворил апелляцию Ксенофонтовой и оправдал ее. После этого адвокат пытался отсудить у бывшей избранницы недвижимость, а также лишить опеки над Софьей.