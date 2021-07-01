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Экс-супруг актрисы Елены Ксенофонтовой подал на нее в суд

Газета.Ru
1 час назад
Бывший муж звезды сериала «Кухня» Елены Ксенофонтовой, адвокат Александр Рыжих, подал на нее в суд с требованием снизить алименты на их общую дочь Софью.
На актрису Ксенофонтову подал в суд бывший муж
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Заявление пока не принято в работу судебными органами.
«Рыжих требует уменьшения размера алиментов. Пока заявление оставлено без движения до 26 июля, так как не соблюден ряд требований по его составлению», — сообщает «СтарХит» со ссылкой на Головинский районный суд столицы.
Ранее Ксенофонтова рассказывала, что долг бывшего мужа по алиментам почти достиг миллиона рублей.
Рыжих и Ксенофонтова уже судились — в 2016 году ее обвинили в мошенничестве, умышленном нападении и нанесении побоев Александру Рыжих. Спустя год, после выхода закона о декриминализации домашнего насилия, суд удовлетворил апелляцию Ксенофонтовой и оправдал ее. После этого адвокат пытался отсудить у бывшей избранницы недвижимость, а также лишить опеки над Софьей.
В начале 2021 года стало известно, что Елена Ксенофонтова примет участие в передаче Агаты Муцениеце о разводах.
Шоу-бизнес,Александр Рыжих,Елена Ксенофонтова,Агата Муцениеце,StarHit,
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