Врач дал неутешительный прогноз состояния МакSим

Пульмонолог Вячеслав Овечкин прокомментировал последние новости о состоянии певицы МакSим. Врач рассказал телеканалу «Звезда», почему перевод заболевшей коронавирусом артистки с искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО), о котором сообщали СМИ, может принести ее близким и поклонникам неутешительные вести.

Овечкин объяснил значение озвученного в СМИ предположительного диагноза певицы — двусторонняя полисегментарная пневмония тяжелой степени.

Эта пневмония связана со строением легких. И если она занимает несколько сегментов, то она называется полисегментарная, — уточнил Овечкин.

Врач отметил: если информация о переводе МакSим на ЭКМО правдива, то шансы певицы на восстановление крайне малы.

Чтобы она смогла восстановиться, ее сначала перевели на ИВЛ и ввели в искусственную кому. А вот ЭКМО — это более жесткие мероприятия. Критерии перевода на ЭКМО при коронавирусе достаточно неутешительны. Плюс, есть ограничения на длительность пребывания на аппарате, — рассказал Овечкин.

Врач утверждает, что переведенный на ЭКМО пациент должен до этого находиться на ИВЛ не более 5 дней. И даже в этом случае прогноз неутешительный, так как обычно обратный переход с ЭКМО на ИВЛ осуществляется крайне тяжело.

Певицу МакSим госпитализировали с 40-процентным поражением легких более двух недель назад. В клинике звезду ввели в состояние искусственной комы и подключили к аппарату ИВЛ. Через несколько дней появились новости о том, что артистку перевели на ЭКМО и что ее состояние усугубляется новой болезнью — поражением печени. Однако представительница МакSим опровергла данную информацию.