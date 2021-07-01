Лолита вынесла на суд публики невыносимое

Ролик с участием Лолиты «Лучше в планетарий!», появившийся в Сети под хэштегом #НевыносимоеВыносимо, вызвал бурную реакцию даже среди тех, кто до этого ее поклонником не был. Лолита — артистка яркая, эпатажная, но в этот раз сказала о серьезном, причем таким доступным языком, что многие сразу задумались: «Ой, а я ведь не только глаза не закрыл, я в очереди стоял, чтобы поглазеть!»

Фото: КАДР ИЗ ВИДЕО КАДР ИЗ ВИДЕО

В коротком видео гостья столицы в исполнении Лолиты с двумя малышами садится в такси, чтобы отвезти детишек в мавзолей. Но в пути пробка: насмерть сбили человека. Дети норовят поглазеть, но заботливая мамаша прикрывает им глаза: «Не хватало нам еще трупы разглядывать!» И вдруг задумывается: а там, куда она везет своих чад, они увидят что? И выходит из такси со словами: «Мы лучше в планетарий!»

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Суть ролика Лолита объясняет в своем инстаграме: «Я никогда не ходила смотреть на покойного только потому, что раньше были огромные очереди. Повзрослев, стало очевидно, что с интересом разглядывать покойников, может только не очень здоровая психика. А ещё и детей водить. Хватит мумий в музеях многих стран мира. Да и их жалко, кажется, что они ёжатся при каждом взгляде. Покойным нужен покой, даже если они исторические личности».

Большинство пользователей артистке аплодируют: «Отличная метафора! Безумие тратить столько денег на содержание трупа, надо захоронить по-человечески». «Держать на главной площади труп — верх дикости!» «Правильно, Лолита ! Покойный — от слова покой!» «Если это уже научное достояние, то в общий музей, к египетским мумиям. Честно, Ленина даже как человека жалко, упаси Господь такое наказание нести »

Родители, которые сами выросли в постсоветское время, уверяют, что их дети тело в мавзолее иначе как мумию и не воспринимают: «Для них это как мамонтенок Люба, не думаю, что вождь пролетариата согласился бы на такое, спроси его при жизни!» А столичная бабушка делится, что ее внук на вопрос, кто такой Ленин, ответил: «Это остановка такая».

Зато эта историческая «остановка» очень дорога отечественным коммунистам , в лице своего пресс-секретаря и депутата ГД от КПРФ Александра Ющенко , назвавшим ролик с Лолитой «очередным пасквилем, который нет смысла даже замечать». «Бред. Любой комментарий будет лить воду на раскрутку этой шняги», — заявил представитель коммунистов. А глава партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин и вовсе предположил, что Лолита Милявская пытается за счет покойного вождя вернуть былую популярность/

«Нам, как коммунистам, не впервые защищать историческую память и честь Владимира Ленина. Совершенно ясно, что госпожа Милявская, видно, стремительно теряя популярность, пытается просто „примазаться“ к величию Ленина. Стареющая звезда решила использовать как кич имя Ленина, но она не понимает, что таким образом она оскорбляет и нашу советскую историю, и действует фактически антипатриотично, исходя из своих узких интересов, достаточно, как мне кажется, дешевого пиара», — сказал Сурайкин «Газете.Ru».

Любопытно, а каково мнение самого молодого поколения, для которого коммунисты и берегут «историческую память» в виде непогребенного тела? Его озвучил столичный выпускник, в чьей памяти еще свеж ЕГЭ по истории: