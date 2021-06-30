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"Все на Запад смотрите": Подписчики упрекнули Макаревича

Вероника Полынина
1 час назад
Россияне упрекнули лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича в преклонении перед Западом после его комментария о «Прямой линии» с президентом России.
"Все на Запад смотрите": Подписчики упрекнули Макаревича
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Пытаюсь представить себе картину: Вашингтон, Белый Дом, Овальный кабинет. Телефон разрывается. "Господин президент? Из Кентукки мы! Тут крыша в детском саду прохудилась, а местные власти чинить не хотят! Вы уж..." - "Разберемся, не волнуйтесь!" "Господин президент? Из Майами беспокоят! У нас тут коммуналку подняли до невозможности!" - "Выясним!" "Господин президент, я из Алабамы! Газ обещали, третий год никак не дотянут!" - "Поможем!" "Господин президент..."
Изо всех сил пытаюсь представить. Никак не получается», - написал Макаревич в Facebook.
Подписчики напомнили музыканту, что в США полно своих проблем, и упрекнули его в том, что он не любит Россию и ее граждан.
«И не получится, Андрей...т.к. ты не любишь свою страну и проживающий в ней народ... и даже проблемы твоих соседей тебе по барабану», - написала Макаревичу Маргарита Фукс.
«Андрей Вадимыч, а вы даже не представляйте. Вы же про Майами говорили? Там многоэтажка давеча рухнула, сто пятьдесят пропавших без вести, инженеры десять лет орали о её аварийном состоянии», - напомнил пользователь с ником Голос Мордора.
«Все на запад смотрите..? Как говорил мой хороший друг - чужой *** всегда толще кажется.. у всех свои проблемы!» - заявила Nat Derwin.
«Американские президенты сами говорят о проблемах, погуглите их выступления. И простых чернокостных с вопросами не допускают, иначе стаи бездомных и униженных просто порвут линию», - отметил Ник Васин.
Шоу-бизнес,Андрей Макаревич,Майами,
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