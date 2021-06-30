"Все на Запад смотрите": Подписчики упрекнули Макаревича

«Пытаюсь представить себе картину: Вашингтон, Белый Дом, Овальный кабинет. Телефон разрывается. "Господин президент? Из Кентукки мы! Тут крыша в детском саду прохудилась, а местные власти чинить не хотят! Вы уж..." - "Разберемся, не волнуйтесь!" "Господин президент? Из Майами беспокоят! У нас тут коммуналку подняли до невозможности!" - "Выясним!" "Господин президент, я из Алабамы! Газ обещали, третий год никак не дотянут!" - "Поможем!" "Господин президент..."
Изо всех сил пытаюсь представить. Никак не получается», - написал Макаревич в Facebook.
«И не получится, Андрей...т.к. ты не любишь свою страну и проживающий в ней народ... и даже проблемы твоих соседей тебе по барабану», - написала Макаревичу Маргарита Фукс.
«Андрей Вадимыч, а вы даже не представляйте. Вы же про Майами говорили? Там многоэтажка давеча рухнула, сто пятьдесят пропавших без вести, инженеры десять лет орали о её аварийном состоянии», - напомнил пользователь с ником Голос Мордора.
«Все на запад смотрите..? Как говорил мой хороший друг - чужой *** всегда толще кажется.. у всех свои проблемы!» - заявила Nat Derwin.
«Американские президенты сами говорят о проблемах, погуглите их выступления. И простых чернокостных с вопросами не допускают, иначе стаи бездомных и униженных просто порвут линию», - отметил Ник Васин.