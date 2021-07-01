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«Была как на войне»: Варум о первых годах брака с Агутиным

Елена Прошина
1 час назад
Анжелика Варум впервые за длительный период времени дала интервью и коснулась вопросов личной жизни. Артистка поделилась трудностями в браке с Агутиным.
«Была как на войне»: Варум о первых годах брака с Агутиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Напомним, Анжелика Варум и Леонид Агутин вместе уже свыше 20 лет. Артистка редко беседует с журналистами и практически не касается темы личной жизни, но иногда она все же делает исключение. Варум с большим трепетом говорит о своих отношениях с супругом и признается, что с годами Агутин стал проявлять больше нежности и даже сентиментальности, сообщает 7days.ru.
При этом, по словам исполнительницы, в течение первых двух лет брака все было не так радужно. И хотя Варум очень хорошо отзывается о своем муже, она не утаивает, что и в их паре случались конфликты. Время притирки было особо трудным для Анжелики, певица и сама недоумевает, как смогла преодолеть все эти сложности.
«Период притирки и привыкания к жизни на одной территории стал для меня сущим испытанием, несмотря на похожесть взглядов и комфорт в общении.  Приходилось часто уступать и идти на компромисс. На это шло очень много энергии. Чувствовала себя как на войне.  И на этой битве мы с супругом то сдавали, то снова отвоевывали свои позиции до той поры, пока не сумели разобраться каждый в своих правах», - пояснила Варум.
Напомним, 51-летний Леонид Агутин и 50-летняя Анжелика Варум живут в браке уже свыше 19 лет, у них есть общая дочь - 21-летняя Елизавета. В очередном интервью певец рассказал о секрете их счастливого брака. По словам исполнителя, то, что они с супругой так долго живут вместе, — во многом заслуга Анжелики, которая отличается мудростью и незлопамятностью.
Шоу-бизнес,Анжелика Варум,Леонид Агутин,журнал "7 Дней",
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