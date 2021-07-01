«Была как на войне»: Варум о первых годах брака с Агутиным

Анжелика Варум впервые за длительный период времени дала интервью и коснулась вопросов личной жизни. Артистка поделилась трудностями в браке с Агутиным

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Напомним, Анжелика Варум и Леонид Агутин вместе уже свыше 20 лет. Артистка редко беседует с журналистами и практически не касается темы личной жизни, но иногда она все же делает исключение. Варум с большим трепетом говорит о своих отношениях с супругом и признается, что с годами Агутин стал проявлять больше нежности и даже сентиментальности, сообщает 7days.ru.

При этом, по словам исполнительницы, в течение первых двух лет брака все было не так радужно. И хотя Варум очень хорошо отзывается о своем муже, она не утаивает, что и в их паре случались конфликты. Время притирки было особо трудным для Анжелики, певица и сама недоумевает, как смогла преодолеть все эти сложности.

«Период притирки и привыкания к жизни на одной территории стал для меня сущим испытанием, несмотря на похожесть взглядов и комфорт в общении. Приходилось часто уступать и идти на компромисс. На это шло очень много энергии. Чувствовала себя как на войне. И на этой битве мы с супругом то сдавали, то снова отвоевывали свои позиции до той поры, пока не сумели разобраться каждый в своих правах», - пояснила Варум.