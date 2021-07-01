В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

«В 55 жизнь только начинается»: как живет звезда 90-х Наталья Штурм

Елена Прошина
1 час назад
В 1990-х известная певица Наталья Штурм исполняла свой нежный хит «Школьный роман», а сегодня, как может показаться, артистка претендует на звание второй Анастасии Волочковой, выкладывая в соцсети довольно откровенные видео и фотоснимки.
«В 55 жизнь только начинается»: как живет Наталья Штурм
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Как в последние годы живет некогда популярная певица, выяснила телеведущая Лера Кудрявцева на своей программе «Секрет на миллион» на канале НТВ.
Как выяснилось, построить счастливую семью Штурм так и не удалось, хотя она два раза отправлялась под венец — с коллегой Сергеем Деевым, а после с предпринимателем Игорем Павловым. Оба брачных союза Натальи завершились расставанием, сообщает aif.ru.
В программе «Секрет на миллион» артистка рассказала о подробностях своей жизни сегодня. Так, несмотря на эффектную внешность, певица, по ее словам, пока так и не обрела свою любовь.
«Все те мужчины, которые давали обещания носить меня на руках, быть опорой, сделать меня счастливой, свои обещания не исполнили. Их можно обнулить и найти нормального, на всю мою оставшуюся жизнь, положительного, доброго и щедрого мужчину», — сказала Штурм в эфире передачи «Секрет на миллион».
В действительности, щедрость будущего избранника — это, вероятно, неплохое дополнение, чем обязательное требование артистки к новому бойфренду, поскольку она давно хорошо обеспечивает себя сама. У нее в собственности пять квартир в Москве, есть недвижимость в Испании и Болгарии, которую артистка сдает. Также Штурм продолжает давать выступления как певица за высокие гонорары.
«Я отказываюсь от гастролей, когда мне предлагают меньше, чем я запросила», — отметила звезда 90-х. И если для кого-то в 55 лет жизнь подходит к концу, то у Натальи Штурм, по ее словам, все только начинается.
Шоу-бизнес,Соцсети,Наталья Штурм,Игорь Павлов,Лера Кудрявцева,Аргументы и Факты,НТВ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители