«В 55 жизнь только начинается»: как живет Наталья Штурм

В программе «Секрет на миллион» артистка рассказала о подробностях своей жизни сегодня. Так, несмотря на эффектную внешность, певица, по ее словам, пока так и не обрела свою любовь.

В действительности, щедрость будущего избранника — это, вероятно, неплохое дополнение, чем обязательное требование артистки к новому бойфренду, поскольку она давно хорошо обеспечивает себя сама. У нее в собственности пять квартир в Москве, есть недвижимость в Испании и Болгарии, которую артистка сдает. Также Штурм продолжает давать выступления как певица за высокие гонорары.