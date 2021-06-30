Алиса Вокс решила судиться за хиты "Ленинграда"

Фото: ТАСС ТАСС

Алиса Вокс была солисткой «Ленинграда» с 2012 по 2016 годы. В составе группы она исполнила такие хиты как «Патриотка», «37-й», «Молитвенная», «Сумка», «Короче», «Платье», «Плачу», «Экспонат» и другие.

По словам юриста Романа Лалаяна, Алиса Вокс исполняла многие треки группы, в том числе и песню «Экспонат», больше известную среди поклонников как «Лабутены».

«Сейчас у нас есть претензия касательно выплаты исполнительских сборов на 39 песен. Мы направили претензию, где просили указать, какие права у господина Шнурова на эти треки. Нам прислали договор, который подписан за две недели до выхода Алисы из группы, по отчуждению всех прав на музыкальные произведения за тысячу рублей», - рассказал юрист.

Он подчеркнул, что сейчас готовится встречная претензия, чтобы понять, по какой причине был выплачен такой гонорар.

При этом сама певица подчеркнула, что намерена общаться с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым только через адвокатов, заметив, что «исполнять песни ей никто не запрещал».