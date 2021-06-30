Много боли: Бледанс рассказала о сложных операциях у сына

Актриса Эвелина Бледанс
рассказала об операциях своего 9-летнего сына Семена.
Мальчик появился на свет в 2012 году с синдромом Дауна. Позже врачи обнаружили у него еще одну патологию – врожденный вывих надколенников.
По словам Бледанс, она долго надеялась избавиться от патологии без хирургического вмешательства, консультировалась со специалистами в разных уголках мира, однако терапии оказалось недостаточно, и Семену пришлось лечь под нож.
Мальчик пережил две операции. Первую делали в России, а вторую через год провели в Германии.
«Какой же выносливый и терпеливый у меня сын! Сколько боли и длительного восстановления ему пришлось пройти!» - поделилась Эвелина в Instagram.
После первой операции малышу потребовалась длительная реабилитация – он несколько месяцев провел в гипсе, а затем проходил физиотерапию.
После операции в немецкой клинике ребенок смог ходить в ортезе уже на третьи сутки, однако конечный результат актрису не удовлетворил.
«Зря я тогда решила, что заграничное — значит лучшее. Столько денег это стоило — страшно вспомнить, а у нас по полису лучший результат», - сокрушается Бледанс.
Эвелина добавила, что очень гордится своим сыном, и призвала всех верить в своих детей.