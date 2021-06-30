Михеева рассказала о самом неприятном в заражении COVID

«Форма коронавируса, которая была у меня, называется легкой. Температура держалась только один день — 38,1. Я хорошо пропотела, и, видимо, температура убила этот вирус. Дальше слегка лихорадило — от 36,2 до 37,1», - пояснила телеведущая.
«Даже когда пила апельсиновый фреш, чувствовала горечь. Желаю всем, кто заболел, чтобы потеря обоняния и аппетита были самыми тяжелыми последствиями. ( ) Могу сказать, что с удовольствием не проживала бы эту болезнь второй раз. Когда антитела начнут заканчиваться, то привьюсь», - заявила Алла Михеева.