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Михеева рассказала о самом неприятном в заражении коронавирусом

Алиса Селезнёва
1 час назад
По словам ведущей одной из рубрик шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале Аллы Михеевой, она относительно легко перенесла коронавирус, при этом самым неприятным оказалась потеря запахов. Об этом она заявила в интервью Teleprogramma.pro.
Михеева рассказала о самом неприятном в заражении COVID
Фото: InstagramInstagram
По словам Михеевой, она надеялась на свой иммунитет и не делала прививку, однако за весну «он ослаб» и она подхватила COVID-19.
«Форма коронавируса, которая была у меня, называется легкой. Температура держалась только один день — 38,1. Я хорошо пропотела, и, видимо, температура убила этот вирус. Дальше слегка лихорадило — от 36,2 до 37,1», - пояснила телеведущая.
Она отметила, что во время болезни у нее постоянно менялось настроение, а «самый неприятный момент был, когда она не смогла различать запахи и вкусы».
«Даже когда пила апельсиновый фреш, чувствовала горечь. Желаю всем, кто заболел, чтобы потеря обоняния и аппетита были самыми тяжелыми последствиями. ( ) Могу сказать, что с удовольствием не проживала бы эту болезнь второй раз. Когда антитела начнут заканчиваться, то привьюсь», - заявила Алла Михеева.
Ранее коронавирус перенес и Иван Ургант. При этом он появлялся в эфире шоу «Вечерний Ургант» с помощью видеосвязи. В первом выпуске после своей самоизоляции на даче Ургант принес извинения россиянам, что поднял тему COVID-19, когда они уже «перестали этим интересоваться», и рассказал, как себя чувствует.
Шоу-бизнес,Алла Михеева,Иван Ургант,
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