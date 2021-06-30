Михеева рассказала о самом неприятном в заражении COVID

По словам Михеевой, она надеялась на свой иммунитет и не делала прививку, однако за весну «он ослаб» и она подхватила COVID-19.

Она отметила, что во время болезни у нее постоянно менялось настроение, а «самый неприятный момент был, когда она не смогла различать запахи и вкусы».