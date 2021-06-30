Адвокат Петросяна: Степаненко оспорит любое решение суда

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«То, что Степаненко будет обжаловать решение суда, я не сомневался. Изначально, Елена Григорьевна требовала чуть ли не 80% от совместно нажитого имущества», - прокомментировал жалобу адвокат Петросяна Сергей Жорин.

Он отметил, что во время предыдущего разбирательства Степаненко неоднократно уточняла свои требования, просила учитывать курсы валют, требовала отдать столовое серебро.

«Становилось понятно, что какое бы решение суда не было вынесено — оно ее не устроит», - сказал Жорин.

По его словам, защита Евгения Петросяна пока не получила жалобу Степаненко, а когда получит – ознакомится и подготовит свою позицию.

Хамовнический суд Москвы принял решение по разделу имущества Петросяна и Степаненко 10 июня после нескольких лет судебных заседаний. Степаненко требовала 80% совместного имущества, но суд поддержал сторону Петросяна и оставил супругам по 50%.