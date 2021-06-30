Критическое состояние MaкSим связали с самолечением

Находящаяся в искусственной коме певица Марина Абросимова, известная как МакSим, до своей госпитализации контактировала с больным коронавирусом охранником. Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщает Telegram-канал Life Shot.

Фото: предоставлено пресс-службой певицы МакSим предоставлено пресс-службой певицы МакSим

МакSим госпитализировали 15 июня после концерта в Казани с температурой более 39 градусов, врачи выявили у певицы пневмонию. Тест на коронавирусную инфекцию показал отрицательный результат. В момент госпитализации поражение легких певицы составляло 40%, но ее состояние стремительно ухудшалось, поэтому было решено перевести ее на аппарат ИВЛ, а затем на ЭКМО.

По информации СМИ, у МакSим поражено более 80% легких, она находится в медикаментозной коме в крайне тяжелом состоянии.

По словам источника, перед тем как заболеть, артистка контактировала с охранником, который был болен коронавирусом. При этом, после того как ее самочувствие ухудшилось, МакSим лечилась дома и была госпитализирована только на четвертый день болезни.

Тест ПЦР на коронавирус дважды давал отрицательный результат, но инсайдер уверен, что прием МакSим противовирусных препаратов и антибиотиков мог повлиять на его точность.

«Певица воздействовала на вирус, «прогнав» его со слизистой в ткани и кровь. В итоге тест ПЦР мог ничего не показать», - пояснил источник.